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Glosa o čase

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Nic není na světě neúprosnějšího, jako je čas, ani vrazi nejsou tak bezlítostní, jako je čas. Nedá se ovlivnit, uprosit, ukecat, ani ho nezmanipulujete.
Glosa o čase

Glosa o čase

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/pasja1000-daylight-saving-time-3382879-1280.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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