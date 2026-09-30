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Viola, Franta, miminko a nůž

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Dennívýzva
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Byla to asi polovina padesátých let kdy se v jedné ulici na malém městě do opuštěného domku nastěhovala nesourodá skupina Cikánů. Tehdy se ještě nejmenovali Romové jako dnes a jejich úroveň života se teprve měnila. Inu taková je historie ať se to někomu líbí či ne.
Viola, Franta, miminko a nůž

Viola, Franta, miminko a nůž

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/Berta-1.png
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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