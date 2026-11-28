Muž, který měl dvě politické tváře
Raymond Mawby patřil k britským konzervativním politikům, jejichž veřejné názory byly během studené války jednoznačné. Byl členem Konzervativní strany, poslancem britského parlamentu a později také zastával nižší vládní funkci. Veřejně se prezentoval jako představitel tradiční britské pravice, která se ostře vymezovala vůči komunismu a socialistickým idejím.
Za touto politickou identitou se však podle dokumentů nalezených v československých archivech skrýval druhý, podstatně méně očekávaný příběh. Mawby měl od počátku šedesátých let poskytovat informace československé komunistické rozvědce. K odhalení jeho kontaktů došlo až dlouho po jeho smrti.
V roce 2012 britská BBC zveřejnila výsledky pátrání v dokumentech někdejší československé bezpečnostní služby. Z archivních spisů vyplynulo, že Mawby byl po řadu let veden jako spolupracovník pod krycím jménem Laval. Případ vyvolal pozornost právě kvůli kontrastu mezi jeho veřejnými postoji a tajnou spoluprací s komunistickou mocí.
Všechno začalo na diplomatickém večírku
Podle archivních dokumentů se československá rozvědka začala o Mawbyho zajímat v listopadu 1960. Příležitostí k navázání kontaktu byl společenský večírek spojený s diplomatickým prostředím.
Pro zpravodajské služby nebylo podobné prostředí ničím neobvyklým. Recepce, diplomatická setkání a neformální společenské akce poskytovaly příležitost seznamovat se s politiky, úředníky i dalšími lidmi s přístupem k důležitým informacím. Mawby představoval lákavý cíl. Jako poslanec měl možnost získávat informace o parlamentním dění, vnitrostranických vztazích a politických rozhodnutích.
Zároveň měl podle zpravodajských záznamů osobní slabosti, které mohly rozvědce usnadnit jeho získání ke spolupráci. Agenti si všímali zejména jeho záliby v hazardních hrách a častého pobytu v barech. Tyto informace neznamenají, že známe všechny skutečné motivy jeho jednání. Ukazují však, jak jej československá služba hodnotila a jaké možnosti při jeho získávání viděla.
Sto liber za informace
Archivní záznamy popisují finanční odměny, které Mawby dostával za jednotlivé kontakty. Často šlo o částky kolem sta liber. V šedesátých letech představovaly takové peníze významnější sumu než dnes. Pro politika šlo o lákavý dodatečný příjem, zejména pokud se podobné platby opakovaly. Zpočátku měla rozvědka získávat především politické informace a zákulisní poznatky.
Postupem času však požadavky rostly. Mawby měl předávat také citlivější informace týkající se britského politického prostředí. V dokumentech se objevuje například ručně nakreslený plán kancelářských prostor souvisejících s britským premiérem.
Podle dalších záznamů rozvědka uvažovala také o tom, že by mohla Mawbyho využívat k pokládání parlamentních otázek odpovídajících jejím zájmům. To je důležitý rozdíl oproti pouhému předávání politických drbů. Pokud by zahraniční zpravodajská služba dokázala ovlivňovat parlamentní aktivitu poslance, získala by nejen informace, ale také určitou možnost zasahovat do politického procesu.
Je však nutné odlišovat záměry popsané ve zpravodajských dokumentech od skutečně doloženého splnění všech požadovaných úkolů.
Spolupráce pokračovala i po vstupu do vlády
V roce 1963 se Mawby stal členem britské vlády na nižší ministerské úrovni. Pro jeho československé kontakty tím vznikla neobvyklá situace. Na jedné straně se politik dostal do významnějšího postavení, které mohlo slibovat přístup k cennějším informacím.
Na druhé straně se zvýšila jeho veřejná viditelnost a zároveň vzrostly příjmy spojené s vládní funkcí. Podle archivních dokumentů se českoslovenští důstojníci dokonce obávali, zda po povýšení neztratí o placenou spolupráci zájem. Kontakty však podle záznamů pokračovaly.
V dalších letech měl Mawby předávat informace o lidech uvnitř Konzervativní strany a dalších politických záležitostech. Dokumenty ukazují, že československá služba jej nepovažovala za jednorázový kontakt, ale za dlouhodobý zdroj informací. Jeho spolupráce měla skončit v listopadu 1971.
Proč československou rozvědku zajímali britští politici
Československá rozvědka představovala během studené války součást širšího zpravodajského prostředí sovětského bloku. Jejím úkolem bylo získávat informace důležité pro komunistické Československo a jeho spojence. Západní politické instituce představovaly přirozený cíl.
Informace o vnitropolitických sporech, stranických vztazích, vládních rozhodnutích nebo postojích jednotlivých politiků mohly pomáhat při diplomatických i zpravodajských aktivitách.
Pozoruhodné je, že Mawby nepředstavoval ideologicky blízkého partnera. Jako konzervativec veřejně zastával názory, které stály proti komunistickému systému. Právě proto je jeho případ mimořádně pozoruhodný. Ukazuje, že získávání spolupracovníků nemuselo být založeno pouze na sdíleném politickém přesvědčení.
Důležitou roli mohly hrát peníze, osobní vztahy, slabosti nebo jiné individuální motivy. To však neznamená, že lze Mawbyho jednání jednoduše vysvětlit jedinou příčinou. Archivní záznamy zachycují především pohled lidí, kteří jej řídili a hodnotili.
Tajemství, které přežilo svého nositele
Raymond Mawby zemřel v roce 1990. Veřejnost se o rozsahu jeho kontaktů s československou rozvědkou dozvěděla až v roce 2012. Britská média tehdy popsala výsledky archivního pátrání a případ se dostal také do parlamentní diskuse. Odhalení přineslo další důkaz, že československé bezpečnostní služby dokázaly během studené války získávat kontakty i v politických kruzích západních zemí.
Je však důležité používat archivní dokumenty kriticky. Zpravodajské spisy nejsou neutrálním historickým vyprávěním. Vznikaly pro potřeby konkrétní služby a jejich autoři mohli vlastní práci hodnotit příznivěji, než odpovídalo skutečnosti. Přesto právě jejich množství, návaznost a konkrétní záznamy umožňují historikům rekonstruovat vztahy, které nebyly za života jejich aktérů veřejně známé.
Mawbyho případ je proto nejen špionážním příběhem, ale také ukázkou významu otevřených archivů. Bez nich by britský konzervativní politik zůstal v historické paměti především jako poslanec a někdejší člen vlády. Díky dokumentům objeveným v Praze se však jeho životopis rozšířil o kapitolu, která dokonale vystihuje nejednoznačnost studené války.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The Independent – Tory minister Raymond Mawby 'spied for Czechs' [2], The Guardian – Commons investigates reports that ex-minister Raymond Mawby was spy [3], img ai generated