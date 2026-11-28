Zakázaná láska i plameny zkázy: Tajemný klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích vábí atmosférou a pohnutou historií. Představte si scénu jako z napínavého historického filmu. Psal se rok 1526 a v Dolních Kounicích seděl muž, který ještě nedávno patřil k nejvlivnějším duchovním hodnostářům na celé Moravě. Martin Göschl, titulární biskup nikopolský a probošt tamního ženského premonstrátského konventu Rosa Coeli, narychlo sepisoval dopis moravským stavům s úzkostnou prosbou o ochranu. Olomoucký biskup ho totiž nekompromisně zbavil úřadu a sám panovník Ludvík Jagellonský vydal příkaz k jeho okamžitému vyhoštění ze země.
Co přesně vážený probošt spáchal?
Dopustil se věci, která byla pro tehdejší katolickou církev naprosto nemyslitelná a šokující. Göschl otevřeně přešel k luterské reformaci a bez okolků si vzal za manželku jeptišku z kláštera, na který měl jako duchovní správce osobní dohled. Během několika málo let po tomto veřejném skandálu se veškerý řeholní život v Dolních Kounicích úplně zhroutil.
Úchvatný gotický chrám, který kdysi platil za opravdovou pýchu jižní Moravy, dodnes stojí bez střechy. Právě tato syrová podoba bez stropu a s nebeskou klenbou nad hlavou z něj však udělala vyhledávané turistické místo, kam lidé z celého Česka jezdí vyhledávat pohnutou historii, strašidelné pověsti i zvláštní duchovní pocit, který jinde zažijete jen stěží.
Probošt Martin Göschl a podivné zmizení jména nevěsty
Göschl, rodák z Jihlavy a zkušený premonstrát, převzal vedení kounického kláštera v roce 1517. Rozhodně to nebyl nějaký bezvýznamný venkovský kněz z zapadlé vísky. Dlouho působil jako klíčová figura olomoucké církevní správy a pyšnil se vysokým biskupským titulem. O to hlasitěji a dramatičtěji v tehdejších poměrech rezonoval jeho náhlý odklon od Říma.
Zatímco starší regionální kroniky kladou jeho přestup k luterství k roku 1521, odborné historické studie pracují s rokem 1525 pro samotný sňatek a s rokem 1526 pro tvrdý zásah ze strany biskupa i samotného královského dvora.
Foto: Pixabay
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Překvapivé zůstává, že jméno samotné nevěsty historické prameny vůbec neuvádějí. Kronikáři o ní hovoří výhradně jako o „jedné z kounických jeptišek“. Tato naprostá anonymita je vlastně docela výmluvná. Ženy z tehdejšího konventu se do análů zapsaly spíše tím, co se s nimi stalo, než tím, kým doopravdy byly. Právě tato prázdná místa v historických knihách dávají prostor lidské představivosti, díky níž z prachu zapomnění vyrůstají ty nejkrásnější i nejstrašidelnější legendy.
Proč klášter Rosa Coeli zanikl: Peněžní dluhy, tvrdý zásah biskupa a královská komora
Ačkoliv milostná aféra probošta posloužila veřejnosti jako nejsrozumitelnější a nejšťavnatější symbol zkázy, pod povrchem se odehrával nesmlouvavý boj o majetek. Göschl se totiž podle historických zjištění snažil zabezpečit svou novou rodinu tím, že převáděl rozsáhlý klášterní majetek do soukromých světských rukou.
Na takové jednání už musela mocenská mašinérie zareagovat. Klášter se navíc potýkal s obrovskými trablemi ještě před tímto skandálem. Dlouhodobé dluhy z nákladné gotické výstavby a těžké drancování během husitských válek okolo roku 1423 zasadily instituci rány, ze kterých se už nikdy naplno nevzchopila.
Rychlý rozpad instituce pak nabral doslova bleskové tempo:
- Rok 1526: Biskup sesazuje probošta a král nařizuje jeho vyhoštění z království.
- Odchod Göschla: Zbylých jedenáct řeholnic si v zoufalství volí nového představeného Jana.
- Rok 1527: Celé panství přebírají do své správy moravské stavy a následně král Ferdinand I.
- Rok 1537: Královská komora definitivně prodává Kounice šlechtici Jiřímu Žabkovi z Limberka.
Místní zprávy uvádějí, že po divokém přepadení klášterního okrsku se vyděšené jeptišky narychlo rozutekly po celém království. Opuštěný areál od té doby sloužil světským a hospodářským potřebám. Strahovští premonstráti se sice na samém konci 17. století pokusili o obnovu a nechali zrekonstruovaný kostel v roce 1703 znovu vysvětit, jenže naneštěstí přišel ničivý požár, který zkázu dokonal. Záchrana unikátní ruiny započala až ve 20. letech 20. století.
- Průzkumy památek – Odborná studie k historii kláštera Rosa Coeli
- Deník.cz – Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích a jeho pověsti
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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