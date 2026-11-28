Roboti s puškami
Salvadorský prezident Nayib Bukele nasadil proti haitským gangům čtyřnohé robotické stroje s útočnými puškami. Záběry z operace v Port-au-Prince působí jako výjev ze sci-fi, ale jde o první zdokumentované ostré nasazení takové technologie v boji.
Roboti dokážou procházet chodbami, překonávat suť i schodiště a pohybovat se vedle vojáků. Právě proto vyvolávají otázku, zda automatizovaná zbraň může vůbec rozlišovat mezi ozbrojencem a náhodným člověkem – a kdo nese odpovědnost, když se spletou.
Stardance může překvapit
Do finále StarDance zbývá už jen posledních pět párů a jeden z nich dnes večer opustí soutěž. Marta Jandová je podle bookmakerů nejohroženější, přestože v minulém kole obsadila v hodnocení poroty druhé místo.
Její pozice není ztracená: do dalšího večera si nese bodový náskok před Sarou Sandevou i Lucianou Tomášovou. V závěru soutěže už rozhodují nejen taneční výkony, ale stále více i hlasy diváků – a právě v tom se mohou překvapit i ti, kdo se zdáli být v bezpečí.
Slavík bez zábran
Český slavík patří k večerům, kde se hudební anketa snadno mění v přehlídku narážek na soukromí známých tváří. Aleš Háma a Ondřej Sokol si tentokrát vzali na paškál rozchod Ewy Farne, milostný život Agáty Hanychové i napětí mezi Ornellou Koktovou a Agátou Hanychovou.
Jejich humor tradičně jde na hranu: část publika se směje, jiná část se ptá, kde končí ironie a začíná necitlivost. Galavečer tak ukazuje, že český showbyznys stále umí být zároveň oslavou popularity i arénou osobních sporů.
Móda na Slavících
A Slavík ještě jednou, tentokrát okem módní policie. Zatímco některé osobnosti vsadily na rafinovanou jednoduchost, jiné zvolily výraznější petrolejovou paletu, a galavečer tak nabídl kontrast mezi decentností a odvážnějším vkusem.
Slavíci už dávno nejsou jen o hudebních cenách. Pro část českého showbyznysu jde o jednu z nejočekávanějších příležitostí roku ukázat, jak se oblékají, když mají být vidět.
Arménie se otáčí od Ruska
Arménský premiér Nikol Pašinjan oznámil, že ruské pohraničníky pošle domů a Arménie převezme odpovědnost za ochranu vlastních hranic. Jeho cesta za Vladimirem Putinem přitom přichází v době, kdy země stále hledá novou roli mezi Rusko a Západem.
Jde o další krok v pomalém odpoutávání Jerevanu od dosavadního ruského spojence. Pro Kavkaz to není jen diplomatická změna, ale posun, který může ovlivnit bezpečnostní uspořádání celého regionu.
Na návštěvu zve prezident
Pražský hrad v sobotu zpřístupnil veřejnosti vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony, které jsou běžně zavřené. Fronta zájemců se vinula přes celé Hradčanské náměstí až k rakouskému velvyslanectví.
Každý prezident Hrad vyzdobil po svém, a právě proto má taková prohlídka pro návštěvníky výjimečnou hodnotu. Nabízí nahlédnutí do prostor, které jinak zůstávají za zavřenými dveřmi, a také možnost vidět sídlo hlavy státu v jeho každodenní, ne jen ceremoniální podobě.
Berdych proti systému
Tomáš Berdych se v tenisovém zákulisí stává jedním z hlavních kritiků současné podoby Davis Cupu. Po pátečním semifinále se jeho slova o „deformovaném systému“ slavné soutěže dostala i do italských médií.
Nejde jen o nespokojenost jednoho týmu. Berdychův protest otevírá širší otázku, zda se Davis Cup, kdysi symbol národního tenisu, ještě dokáže vrátit k formátu, který dává smysl hráčům i divákům.
Vražda po třech tisíciletích
Počítačová tomografie vyřešila vraždu faraona Ramsese III. starou téměř tři tisíce let. Pod lněným límcem mumie objevila sedm centimetrů širokou ránu na krku, která podle expertů znamenala okamžitou smrt.
Harémové spiknutí, o kterém se dlouho spekulovalo, tak dostalo forenzní důkaz. Moderní technologie tentokrát neobjevila nic nového, ale potvrdila to, co historie tušila už dlouho.
Tečky na utěrce
Drobné vystouplé tečky na kuchyňských utěrkách většina lidí bere jako ozdobu. Ve skutečnosti jde o malý technický vynález, který zvyšuje savost tenkého papíru a drží jeho vrstvy pohromadě.
Když se na lince rozlije šťáva z rajčat, právě tyto tečky rozhodují, zda útržek zvládne loužičku, nebo ne. Malý detail, který se běžně přehlíží, ale každý den dělá práci za nás.
Sobota se občas podobá dnu, kdy se svět na chvíli zastaví – a pak se ukáže, že ani v tom klidu běží věci dál. Roboti v chodbách, taneční finále i tečky na utěrce. Každý z těchto momentů říká něco jiného o tom, jak dnes žijeme.