Skóre v 26. minutě otevřel teplický Marcel Čermák, před přestávkou vyrovnal Lukáš Mašek. Liberec měl v závěru po gólu Lukáše Hůlky na dosah vítězství, střídající Matyáš Kozák se však v 86. minutě postaral o dělbu bodů. Domácí se nejméně do neděle posunuli na čtvrté místo.
Soupeři se v sezoně utkali již potřetí. Liberec ve druhém ligovém kole doma týmu ze Stínadel podlehl 0:1, před měsícem ho v osmifinále poháru rovněž na vlastním trávníku vyřadil po výhře 1:0. Jinak ale Teplice nejsou pro Slovan oblíbeným soupeřem, porazil je v jediném z posledních 11 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži. Liberec má k dobru středeční odložené utkání s Ostravou.
Ačkoliv na sebe narazily týmy z popředí tabulky, jejich souboj sledovaly na poloprázdných Stínadlech necelé tři tisícovky diváků. Liberec byl v úvodu zápasu aktivnější. Hodouš střelou zdálky branku těsně minul. Mašek po Bužkově centru hlavičkoval vedle a ani Hodouš nedokázal Julišův centr využít.
"Skláři" byli produktivnější, hned první šanci využili. Hopi posunul míč na křídle rozeběhnutému Rizničovi, který přesně odcentroval na přední tyč a Čermák v 26. minutě pohotovým zakončením otevřel skóre. Letní posila z Dukly si připsala druhý gól v ligové sezoně.
Hosté stihli v závěru prvního poločasu vyrovnat. Masopust svým nájezdem způsobil zmatek v šestnáctce soupeře, po několika odrazech se míč dostal k Maškovi a jeho skákavá střela skončila ve 42. minutě až v síti. Nejlepší kanonýr Slovanu sedmým gólem v ligové sezoně vyrovnal svoji bilanci za celý minulý ročník a v čele tabulky střelců se dotáhl na trojici Brunes (Sparta), Šubert (Mladá Boleslav) a Chytil (Slavia).
Po přestávce se úporně bojovalo o každý metr hřiště. Slovan měl navrch, ale do šancí se ani on dlouho nedostával. Až v poslední desetiminutovce Hůlka po standardní situaci ohrozil teplickou branku a minul. Po dlouhém Julišově autu se už stoper trefil a v 84. minutě zaznamenal první ligový gól za Liberec.
Ačkoliv měli hosté více šancí a soupeře výrazně přestříleli, na tři body nedosáhli. Zaplatili za chybu zkušeného Mikuly. Z levého křídla po ní odcentroval Auta, Kozák po devíti minutách na trávníku spolupráci střídajících hráčů završil svým prvním gólem v ligové sezoně a vyrovnal. Slovan nenavázal na minulé nečekané vítězství 3:1 ze Sparty.
FK Teplice - Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Branky: 26. Čermák, 86. Kozák - 42. Mašek, 84. Hůlka. Rozhodčí: Bohata - Šůma, Vlček - Zelinka (video). ŽK: Pulkrab, Bílek, Riznič, Frťala (trenér) - Hodouš. Diváci: 2677.