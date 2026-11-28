Ewa Farna jen zavrtěla hlavou. Od chvíle, kdy s Martinem Chobotem oznámili rozchod, neuplynuly ani dva měsíce a Ondřej Sokol s Alešem Hámou už si z něj udělali vtip na Českém slavíkovi. A v sále se tomu skoro nikdo nesmál. Na internetu teď diváci moderátorům vyčítají, že hosty před kamerami ponižovali.
Začalo to přehledem svateb, které známé páry dokázaly utajit. Pak přišly na řadu rozchody, o kterých se naopak vědělo až příliš. Moderátoři Ondřej Sokol (55) s Alešem Hámou (53) připomněli někdejší partnery Agáty Hanychové (41) i to, jak po rozchodu s Karlosem Vémolou (41) žije jeho žena Lela (37). Když se dostali k Ewě Farne (33), spojili do jedné poznámky Conchitu Wurst (38) a příjmení muže, s nímž má zpěvačka dvě děti. Podle Sokola totiž Farna už bude „definitivně bez chobota“.
Příště rovnou v teplákové soupravě
V hledišti přitom seděla žena, která ještě v červnu stála se svým manželem Martinem Chobotem (37) na pódiu v pražském Edenu. Zazpívali si spolu duet Ta o nás, Ewa mu položila hlavu na rameno a před zaplněným stadionem se políbili. Až začátkem října fanouškům oznámili, že se po třinácti letech rozešli a dodali, že o společnou rodinu dlouho bojovali.
„Je ale potřeba rozlišovat mezi vtipem a veřejným ponižováním,“ vzkázala pořadatelům na Instagramu jedna z divaček. Další divák by už příště rád u mikrofonu viděl někoho jiného a při té příležitosti si do moderátorů sám rýpl. Jestli má slavnostní večer vypadat takhle, hosté si podle něj mohli ušetřit starosti s večerními šaty a dorazit rovnou v teplácích. Další řešili, zda má akce ještě potřebnou úroveň a noblesu, od dalších zaznívalo, že vtipy jsou extrémní a na hranici slušnosti.
Ze sebe si přitom Ewa utahovat umí
Krátce po Sokolově poznámce vyšla Farna z hlediště na pódium a s kapelou Mirai zazpívala píseň o rozchodu s názvem Vzpomeneš si. Když si pak z rukou Karla Šípa (81) přebírala zlatého slavíka, sama si ze sebe před celým sálem udělala legraci. Fanouškům poděkovala, že jí poslali hlas i po tom všem, co už od ní museli vyslechnout v porotě SuperStar.
Pak zvážněla. V roce, kdy třikrát zaplnila Eden, měla podle svých slov víc důvodů k oslavám než kdy dřív. „A zároveň jsem asi žádnej rok takhle často nebrečela. A to se občas prostě potká ve stejnej moment,“ řekla. Co ji rozplakalo, si nechala pro sebe. Vzhledem ke změnám v jejím soukromí ale mnozí jistě tuší.
Ještě jednou si ten večer došla pro cenu. Počtvrté za sebou získala nejvíc hlasů napříč kategoriemi a při přebírání Absolutního slavíka poslala domů krátký vzkaz. „Jsem ráda, že vás mám,“ řekla Arturovi a Elle.
Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram