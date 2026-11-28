Boston – Toronto 1:3: Rielly dvakrát a zranění Pastrňáka
Morgan Rielly začal večer na trestné lavici, v páté minutě tam putoval za clonění, a Casey Mittelstadt toho využil: v přesilovce otevřel skóre pro Boston. Rielly si to před koncem první třetiny vzal zpátky střelou od modré přes clonu před Swaymanem a ve druhé třetině, dvě minuty a čtyři sekundy před sirénou, poslal Toronto do vedení po vyhraném vhazování v bostonském pásmu.
Byly to jeho první dva góly v sezoně, jeden z nich stý v kariéře. Colton Sissons přidal pojistku v osmé minutě třetí třetiny a Anthony Stolarz zlikvidoval 28 z 29 střel. Boston na začátku třetí třetiny nevyužil ani dvojnásobnou přesilovku, která trvala 1:58 a vyšla na jediný pokus. Zápas ale zastínilo zranění: kapitán Bruins opustil střídačku zhruba šest minut před koncem první třetiny, na ledě stihl 5:50, bez střely a bez bodu.
Tým před druhou třetinou oznámil zranění dolní poloviny těla, ESPN uvádí stav „den po dni“. Leafs mají vlastní starost: obránce Chris Tanev po srážce s Kastelicem skončil se zraněním dolní poloviny těla. Toronto vyhrálo podruhé v řadě, předtím prohrálo devětkrát za sebou.
VIDEO Philadelphia – Vancouver 5:2: Flyers bez Michkova, ale se třemi přesilovkovými góly
Asi dvě hodiny před výkopem vypadl ze sestavy Matvei Michkov, nejlepší střelec Flyers (11 gólů, 20 bodů). Klub to zdůvodnil vnitřní záležitostí týmu a trenér Rick Tocchet řekl, že chce nejdřív zápas odehrát a věc řešit později. Philadelphia to bez něj zvládla. Foerster otevřel skóre v přesilovce necelých pět minut po začátku, Cates na začátku druhé třetiny protlačil volný puk Meriläinenovi mezi betony a Martone zvýšil na 3:0 další přesilovkou.
Dohromady Flyers proměnili tři z pěti, a to je tým, jehož přesilovka patřila v posledních letech k nejhorším v lize. Vancouver, s bilancí 6-21-1 poslední v soutěži, se po gólech Hronka a DeBruska dotáhl na 2:3, jenže za tři a půl minuty Konecny po odraženém puku vrátil hostitelům dvougólový náskok a Couturier zápas uzavřel do prázdné branky. Dan Vladař zasáhl 18 z 20 střel a zápas dokončil mezi třemi hvězdami večera.
VIDEO Buffalo – Pittsburgh 3:6: Kulich skóroval po 31 sekundách, rozhodli mladí Penguins
Jiří Kulich otevřel zápas po 31 sekundách, když dokončil akci dva na jednoho s Dahlinem, a Sabres po Dahlinově přesilovkovém gólu vedli 2:1. Pak ale převzal otěže Pittsburgh. Ben Kindel vyrovnal bez asistence dorážkou poskakujícího puku, Letang srovnal 40 sekund před první přestávkou a po začátku druhé třetiny přišly góly McGroartyho (po 30 sekundách) a Lizotteho.
Brankář Ukko-Pekka Luukkonen inkasoval čtyři góly z deseti střel a po třech minutách druhé třetiny ho vystřídal Alex Lyon. Norris sice stáhl Sabres na 3:4, ale Koivunen 1:16 před druhou přestávkou zvýšil na 5:3 a Malkin přidal prázdnobrankový gól. Kindel, McGroarty, Koivunen i Malkin si připsali gól a asistenci, Pittsburgh po pěti prohrách vyhrál a Sergej Murašov zachytil 20 z 23 střel. Kulich má za sebou sérii čtyř zápasů s bodem a sedm bodů za šest utkání, ale tuhle noc skončil na −3.
VIDEO Nashville – Utah 5:6 po nájezdech: Lee dvakrát, Vejmelka v nájezdech bez gólu
Nashville vedl po 17 minutách 2:0 (Forsberg po 52 sekundách, Josi v oslabení), jenže Utah do přestávky srovnal za 81 sekund: Keller a Sergačev, oba po přihrávce Weegara. Po druhé třetině vedl Utah 3:2 díky Leeovi a třetí třetina přinesla čtyři góly za devět minut. Kerfoot vyrovnal, Crouse vrátil Utahu vedení, Colton odpověděl za 49 sekund a Bourque, který na první gól sezony čekal devatenáct zápasů, poslal Nashville do vedení 5:4.
Anders Lee, který nedal gól čtrnáct zápasů, srovnal na 5:5 se 3:55 do konce. Prodloužení gól nepřineslo. V nájezdech proměnil jediný pokus Vincent Trocheck, Karel Vejmelka zastavil O'Reillyho i Josiho a Nashville nedal ani jeden pokus. Vejmelka za pětašedesát minut zasáhl 16 z 21 střel, Weegar si připsal tři asistence a Utah vyhrál první nájezdový zápas sezony.
VIDEO San José – Vegas 4:1: první výhra Sharks nad Vegas v základní hrací době na vlastním ledě
Vegas přijelo do San José s domácí bilancí 16-0-3 a Sharks měli za sebou jedenáct porážek v řadě s tímto soupeřem. Přesto v SAP Center poprvé v historii klubu vyhráli nad Golden Knights v základní hrací době. Rozhodl hlavně Yaroslav Askarov, který odrazil 27 z 28 střel. Michael Misa otevřel skóre ve druhé třetině, Adam Gaudette zvýšil v šesté minutě třetí třetiny tečí a Jack Eichel po přihrávkách Marnera a Hertla snížil v přesilovce.
Ostapchuk poté odpověděl a Macklin Celebrini uzavřel výsledek do prázdné branky. Carter Hart zachytil 29 střel, Vegas prohrálo pět zápasů ze sedmi. Tomáš Hertl nastoupil na 19:30, čtyřikrát vystřelil a v zápise figuruje u Eichelova gólu jako druhý asistent.
VIDEO Minnesota – Colorado 3:4 po nájezdech: Avalanche smazali trojgólové manko
Minnesota dlouho vypadala jako jistý vítěz. Joel Eriksson Ek se po ztrátě Colorada prokličkoval kolem tří obránců a skóroval v osmé minutě, Blake Coleman přetlačil dva soupeře a z bezprostřední blízkosti přidal druhý gól a těsně před koncem druhé třetiny Eriksson Ek proměnil přihrávku Faberova po souhře s Colemanem. Wild vedli 3:0 až do závěru.
Devon Toews snížil 6:23 před koncem, Artturi Lehkonen tečoval Makarovu střelu 3:59 před sirénou se vzatým brankářem a T. J. Hughes zblízka dorazil puk minutu před koncem, opět s prázdnou brankou Colorada. V nájezdech se prosadil jen Cale Makar ve čtvrtém kole. Blackwood zachytil 19 z 22 střel, Wallstedt 28 z 31. Martin Nečas v zápise Colorada není; ESPN ho v přehledu zranění uvádí jako nenastupujícího (Out). Minnesota má i po této porážce nejvíc bodů soutěže, 42, Colorado vyhrálo potřetí v řadě.
VIDEO St. Louis – Dallas 5:3: Holloway dvakrát, Dallas dvakrát za 66 sekund
Blues vedli už po 26 sekundách, kdy se Brobergova střela zpoza branky odrazila od brusle Esy Lindella, a Robert Thomas po 12 minutách zvýšil na 2:0. Dallas ve druhé třetině využil dvojnásobné přesilovky a skóroval dvakrát během 66 sekund: nejdřív Hintz z bezprostřední blízkosti, vzápětí Robertson.
Robertson pak poslal Dallas do vedení 3:2 po 66 sekundách třetí třetiny. St. Louis se nezalekl, Dylan Holloway v přesilovce vyrovnal a Aleksanteri Kaskimaki backhandem z bezprostřední blízkosti poslal Blues do vedení 4:3. Holloway přidal ještě prázdnobrankový gól, tedy dva za večer. Joel Hofer zasáhl 25 z 28 střel, Casey DeSmith na druhé straně 15 z 19. Blues vyhráli čtvrtý domácí zápas v řadě. Robertson zaznamenal dva góly a asistenci, Hintz gól a asistenci.
VIDEO Tampa Bay – Ottawa 2:6: Stützle dvakrát a Ullmark ve 13. výhře
Ottawa si zápas rozhodla v prvních čtyřiceti minutách. Greig otevřel skóre ve čtvrté minutě, Tim Stützle zvýšil v oslabení po Amadiově přihrávce a ve druhé třetině přidali Amadio a znovu Stützle, který dorazil odražený puk z rychlého protiútoku. Zub a Giroux dali na 6:0 za 1:38 a až potom dvěma góly v rozmezí 4:45 zmírnil výsledek Jake Guentzel.
Linus Ullmark zasáhl 18 z 20 střel, je 13-2 a stal se prvním brankářem historie NHL, který alespoň třináct z prvních patnácti zápasů sezony vyhrál vícekrát. Ottawa vede Atlantickou divizi o pět bodů. Tampa prohrála třetí zápas v základní hrací době za sebou a domácí šestizápasovou sérii uzavřela bilancí 2-4 po osmi výhrách na úvod. Amadio si připsal gól a dvě asistence a po zranění se do sestavy vrátil Burakovsky.
VIDEO Washington – Florida 2:3: Bennett rozhodl 24 sekund před koncem
Washington otevřel skóre v přesilovce zásluhou nováčka Colea Hutsona a ten ve třetí třetině po sólu přes celé kluziště poslal Capitals do vedení 2:1. Mezitím Florida vyrovnala přesilovkou Ekblada. Eetu Luostarinen znovu vyrovnal 4:18 před koncem po nacvičené akci s asistencí Marchanda a Lundella a Sam Bennett rozhodl 24 sekund před sirénou, když tečoval střelu Matthewa Tkachuka.
Byl to jeho dvoustý gól v kariéře, dvanáctý v sezoně, pět jich dal za poslední tři zápasy. Markström zachytil 24 z 26 střel, Thompson 28 z 31. Brady i Matthew Tkachukovi přidali po dvou asistencích. Hutson má 18 bodů, třetí nejvíc mezi nováčky za Kantserovem (20) a Connellym (19), Capitals prohráli šest zápasů ze sedmi, všechny v základní hrací době. Radko Gudas odehrál za Floridu 12:20 a jednou vystřelil.
VIDEO Columbus – Detroit 0:2: Gibson vychytal 29. nulu v kariéře
John Gibson zastavil všech 18 střel a připsal si 29. čistý štít v kariéře, první od února. Detroit rozhodl dvěma góly: J. T. Compher otevřel skóre v první třetině střelou z prostoru mezi kruhy po přihrávce Chiarota, který tím ukončil pětizápasové bodové sucho, a Alex DeBrincat přidal ve třetí třetině gól z první, čímž prodloužil bodovou sérii proti Columbusu na 12 zápasů.
Domácí první dvě přesilovky dotáhli bez jediné střely na bránu, takže po třech zápasech nenašli zakončení v osmi přesilovkách za sebou. Druhá z nich trvala jen 29 sekund, protože Fantilli dostal trest za sekání. Sedm sekund před koncem poslal Copp puk do prázdné branky, gól ale po ofsajdu neplatil. Jet Greaves zachytil 19 střel a prohrál sedmý zápas v řadě, Columbus poprvé v sezoně neskóroval a doma prohrál pátý zápas za sebou.
VIDEO Anaheim – Los Angeles 3:5: Norský večer Solberga a Zuccarella
Dvacetiletý obránce Stian Solberg dal oba své první góly v NHL během 76 sekund, což je nejrychlejší dvojice gólů obránce v historii Ducks. Zuccarello pak obě rány vrátil: ve druhé třetině dvakrát prosadil puk přes Brossoita z ostrých úhlů.
Solberg se Zuccarellem se stali prvními dvěma Nory, kteří skórovali v jednom zápase NHL, a jejich čtyři góly jsou nejvíc, kolik jich Norové v jednom utkání dali. Kempe poslal Kings do vedení, Sennecke vyrovnal během dvojnásobné přesilovky a Andre Lee rozhodl na začátku třetí třetiny po dvojí tečované střele Dumoulina. Trevor Moore přidal prázdnobrankový gól a Darcy Kuemper zachytil 25 střel.
Kings vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, Ducks pět z posledních šesti prohráli. Laurent Brossoit zasáhl 16 z 20 střel, Lukáš Dostál v zápise figuruje jako druhý brankář bez odchytaných minut. První letošní Freeway Faceoff pokračuje v sobotu večer v Los Angeles.
VIDEO Chicago – NY Rangers 2:1: Mangiapane dvakrát z přesilovky
Andrew Mangiapane vynechal v říjnu kvůli zranění osm zápasů a ve třinácti utkáních sezony nedal gól. Teď dal dva, oba v první třetině a oba v přesilovce, kterou Chicago proměnilo už osmý zápas v řadě. Poprvé zakončil přihrávku Olivera Moora ve 4. minutě, podruhé 53 sekund před první přestávkou, v přesilovce po Chmelařově trestu za sekání.
Mezi oběma góly Mika Zibanejad vyrovnal v přesilovce Rangers a J. T. Miller si při něm zapsal pětistou kariérní asistenci. Rangers, kteří do zápasu vstupovali s nejlepším oslabením v lize, měli ve střelách 31:10 a ve třetí třetině dokonce 13:1, jenže Spencer Knight zasáhl 30 z 31 střel a Blackhawks vyhráli počtvrté za sebou, zatímco Rangers prohráli potřetí v řadě. Dylan Garand v bráně hostů chytil 8 z 10 střel. První třetina byla vyostřená, mezi Rempem a Boucherem se strhla rvačka.
VIDEO NY Islanders – Winnipeg 1:3: Connor dvakrát, Stanley zkazil Skinnerovi nulu
Kyle Connor otevřel skóre pár minut před první přestávkou: po dorážce střely Morrisseyho předstíral střelu na krátkou stranu a puk poslal k vzdálenější tyči. Na začátku druhé třetiny zvýšil na 2:0 Gabriel Vilardi po přihrávce Scheifeleho a Connor ve druhé třetině přidal druhý gól v přesilovce, když se jeho přihrávka přes brankoviště odrazila od brusle Logana Stanleyho a přeskočila Varlamova. Connor má 22 gólů, třetí nejvíc v soutěži.
Stanley na začátku třetí třetiny zkazil Stuartu Skinnerovi čisté konto, víc se z Islanders nevymáčklo, přestože Winnipeg přestřílel domácí 37:27. Skinner zachytil 26 z 27 střel, Varlamov 34 z 37. Winnipeg vyhrál potřetí za sebou a čtvrtý zápas z posledních pěti. Josh Morrissey přidal dvě asistence. V sobotu Jets zakončí venkovní trojzápas v New Jersey, kde je čeká bývalý spoluhráč Hellebuyck, kterého klub vyměnil 23. října. Ondřej Palát odehrál za Islanders 11:24.
VIDEO Edmonton – Seattle 2:4: Kakko dvakrát za dvě minuty, Oilers pátou porážku po sobě
Jordan Eberle poslal Seattle do vedení v první třetině, McDavid vyrovnal v přesilovce a Draisaitl otočil skóre ve druhé třetině. Pak přišel Kaapo Kakko, který ve třetí třetině skóroval ve 13. a 15. minutě a zápas obrátil. Vince Dunn přidal zakončení do prázdné branky. Seattle přerušilo sérii osmi venkovních porážek s Edmontonem.
Philipp Grubauer zasáhl 16 z 18 střel, než ho po dvou třetinách vystřídal Joey Daccord, a to kvůli zranění horní poloviny těla; Daccord zachytil všech devět střel a získal výhru. Tristan Jarry vychytal 28 střel z 31, Oilers využili jen jednu z osmi přesilovek. McDavid prodloužil sérii úvodních domácích zápasů s bodem na čtrnáct a stal se šestým hráčem NHL, který nasbíral 60 bodů za nejvýše 28 zápasů, naposledy to dokázal Mario Lemieux v ročníku 1995/96. Odveta se hraje v sobotu v Seattlu.
VIDEO New Jersey – Calgary 5:3: Hughesovi otočili zápas, Brown rozhodl
Calgary vedlo od konce první třetiny díky Hanleymu, jenže New Jersey se ve druhé třetině probudilo: Luke Hughes vyrovnal po 56 sekundách a Timo Meier přidal druhý gól o 12 sekund později. Coronato a Whitecloud pak Flames vrátili do vedení 3:2. Jack Hughes vyrovnal ve třetí třetině ve chvíli, kdy padal u brankoviště, a Connor Brown po tlačenici před brankou dal necelé čtyři minuty před koncem vítězný gól.
Siegenthalerovo vyloučení v závěru Devils ustáli a Luke Hughes přidal prázdnobrankový gól 11 sekund před sirénou. Jack Hughes si připsal gól a tři asistence, posedmé v kariéře čtyři body v zápase. Jake Allen zachytil 26 střel z 29, Devin Cooley na druhé straně 29 z 33. New Jersey má v soutěži nejvíc obratů, letošní desátý. Adam Klapka odehrál 14:48 a skončil na −4, Simon Nemec, bývalý hráč Devils, prodloužil bodovou sérii na šest zápasů.
VIDEO Česká stopa dne
Do zápisů se dostalo patnáct českých hráčů. Nejvýrazněji se prosadili Filip Hronek a Jiří Kulich, kteří oba skórovali. Hronek odehrál ve Philadelphii 28:43, dal gól ve druhé třetině na 1:3 po přihrávkách Ohgrena a Buiuma, třikrát vystřelil a skončil s bilancí +1. Filip Chytil z Vancouveru měl na ledě 5:16 a jednu střelu. Kulich skóroval v Buffalu po 31 sekundách (asistence Dahlin, Doan), strávil na ledě 17:17, dvakrát vystřelil a skončil na −3.
Dan Vladař zachytil pro Philadelphii 18 z 20 střel a byl třetí hvězdou zápasu. David Jiříček si připsal druhou asistenci u Foersterova přesilovkového gólu, odehrál 9:39 a dvakrát vystřelil. Karel Vejmelka vyhrál nájezdový duel v Nashvillu: 16 zákroků z 21 střel za 65 minut a v nájezdech zastavil O'Reillyho i Josiho. Tomáš Hertl asistoval na Eichelův gól, odehrál 19:30, čtyřikrát vystřelil a skončil −1.
V Bostonu odehrál Pavel Zacha 19:40, třikrát vystřelil a měl bilanci −1. David Pastrňák na ledě strávil 5:50, nevystřelil a bodově nezapsal, tým po něm oznámil zranění dolní poloviny těla. Bez bodu, ale s výrazným časem odehráli Adam Klapka (14:48, tři střely, −4), Radko Gudas (12:20, jedna střela, výhra Floridy), Radek Faksa (12:06), Adam Jiříček (11:11, výhra St. Louis), Ondřej Palát (11:24, −1) a Jaroslav Chmelař, který za 10:45 čtyřikrát vystřelil a dostal dvě minuty za sekání. Lukáš Dostál nechytal a Martin Nečas v zápise Colorada nefiguruje.
Co noc dala
V sedmi z patnácti zápasů padl gól do prázdné branky a jen čtyři utkání skončila rozdílem jediného gólu, z toho dvě po nájezdech. Colorado má tři výhry v řadě, Chicago čtyři, Edmonton po páté porážce za sebou čeká odvetu v Seattlu a Vancouver s bilancí 6-21-1 zůstává posledním týmem soutěže. Největší otázka se týká Pastrňáka: Boston v neděli doma hostí právě Vancouver a zdroje k jeho stavu uvádějí jen zranění dolní poloviny těla a označení „den po dni“.
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1. NHL – gamecenter Toronto–Boston ; 2. NHL – gamecenter Calgary–New Jersey ; 3. NHL – gamecenter Utah–Nashville ; 4. NHL – gamecenter Dallas–St. Louis ; 5. NHL – gamecenter Ottawa–Tampa Bay ; 6. NHL – gamecenter Vancouver–Philadelphia ; 7. NHL – gamecenter Florida–Washington ; 8. NHL – gamecenter Detroit–Columbus ; 9. NHL – gamecenter Colorado–Minnesota ; 10. NHL – gamecenter Los Angeles–Anaheim ; 11. NHL – gamecenter Vegas–San José ; 12. NHL – gamecenter NY Rangers–Chicago ; 13. NHL – gamecenter Winnipeg–NY Islanders ; 14. NHL – gamecenter Pittsburgh–Buffalo ; 15. NHL – gamecenter Seattle–Edmonton ; 16. AP / ESPN – recap Toronto–Boston ; 17. AP / ESPN – recap Calgary–New Jersey ; 18. AP / ESPN – recap Utah–Nashville ; 19. AP / ESPN – recap Dallas–St. Louis ; 20. AP / ESPN – recap Ottawa–Tampa Bay ; 21. AP / ESPN – recap Vancouver–Philadelphia ; 22. AP / ESPN – recap Florida–Washington ; 23. AP / ESPN – recap Detroit–Columbus ; 24. AP / ESPN – recap Colorado–Minnesota ; 25. AP / ESPN – recap Los Angeles–Anaheim ; 26. AP / ESPN – recap Vegas–San José ; 27. AP / ESPN – recap NY Rangers–Chicago ; 28. AP / ESPN – recap Winnipeg–NY Islanders ; 29. AP / ESPN – recap Pittsburgh–Buffalo ; 30. AP / ESPN – recap Seattle–Edmonton ; 31. ESPN – přehled zranění NHL .