Dvakrát stejná dvojice na čele
Kimi Antonelli, čerstvý mistr světa, vyhrál v Lusailu oba páteční tréninky a George Russell byl pokaždé druhý. V prvním tréninku mu podle ESPN dal zhruba půl sekundy, ve druhém jen 0,127 sekundy.
Za Mercedesem se pořadí lišilo detaily: v FP1 jel třetí čas Isack Hadjar z Red Bullu před Norrisem, Piastrim a Verstappenem, ve FP2 skončil Norris třetí, Piastri čtvrtý, Verstappen pátý a Hadjar šestý. Charles Leclerc byl v obou relacích sedmý, Lewis Hamilton osmý.
Stojí za povšimnutí, že prvních osm jmen je v obou tréninkových tabulkách stejných. Mezi sebou se přeskupují, ale do první osmičky nepřibyl nikdo nový a nikdo z ní nevypadl. Zdroje ale neuvádějí, kdo s jakou zátěží a na jakých pneumatikách jel, takže z pořadí nelze číst skutečné rozdíly ve výkonu.
Co přerušilo druhý trénink
Právě ve FP2 se srovnatelnost dat nejvíc rozbila. Leclerc se brzy po startu protočil a vrátil se do garáže zkontrolovat auto. Relaci pak zastavil štěrk na trati a červená vlajka zasáhla Russella uprostřed rychlého kola. Po obnovení jízdy vyjel do štěrku v zatáčce 14 Pierre Gasly s kusem polystyrenu zachyceným na přídi Alpine a přišla další červená.
Trénink se protáhl o 13 minut a skončil pod virtuálním safety carem, protože Hamilton zastavil u trati. V rádiu hlásil: „Něco se stalo. Přišel jsem o výkon. Přišel jsem o motor.“ Jak vážná porucha to je, ESPN neuvádí. V relaci se také Hamilton s Verstappenem téměř dotkli bok po boku; FIA to podle ESPN přezkoumala a další šetření nezahájila.
Z toho plyne jedno opatrné čtení: Russellových 0,127 sekundy ztráty vzniklo při přerušeném kole, takže skutečný odstup mezi spoluhráči Mercedesu může být menší. Je to výklad, ne změřený fakt.
Antonelli sám brzdí nadšení
Mistr světa po dni mluvil střízlivěji než tabulka. Podle něj bude mezi ním a Russellem velmi těsno a „Maxe a ostatní nikdy nemůžeš odepsat“. Připomněl i zkušenost z jiných víkendů: Mercedes bývá na začátku silný, ale v kvalifikaci ostatní udělají velký krok. Mezi FP1 a FP2 vyzkoušel tým řadu úprav, po kterých mu auto ve FP2 připadalo jako krok zpět, a na dlouhých úsecích mu podle jeho slov klesá výkon vpředu vlevo.
Pro kvalifikaci je důležitá i historie Lusailu. Podle ESPN tu Verstappen vyhrál v letech 2023, 2024 a 2025, přitom loni získal pole position Oscar Piastri a předloni George Russell, který se na ni dostal poté, co Verstappen po kvalifikaci dostal penalizaci o jedno místo. Pole position tedy v posledních dvou ročnících nevedla k vítězství.
Pochybnosti kolem víkendu
Závod se jede v neklidném regionu. ESPN připomíná, že letos F1 po americkém a izraelském bombardování Íránu a následných odvetných úderech zrušila dubnové závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii a že britské ministerstvo zahraničí 18. listopadu označilo situaci za „hluboce nepředvídatelnou“ s vysokým rizikem náhlé eskalace. F1 trvá na tom, že dokončit sezonu na Blízkém východě je bezpečné.
Šéf katarské federace QMMF Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai řekl, že Katar je v konfliktu mediátorem a bezpečnost je pro něj priorita, a že nouzové postupy jsou stejné jako v minulých letech. Jde tedy o ujištění pořadatele a F1, vedle kterého stojí opatrné varování britské vlády; víc zdroj nedokládá.
Co ukáže večer
Poslední trénink startuje v sobotu v 15:30 středoevropského času (jeho výsledky už text nezohledňuje), kvalifikace začíná v 19:00 SEČ. Závod pak vyjede v neděli v 17:00. Nejdůležitější otázky jsou konkrétní: zda Russell dostane čistý rychlý okruh, o který ve FP2 přišel, zda se Mercedesu povedou úpravy z pátku, zda bude mít Hamilton k dispozici plnohodnotné auto a jaký krok udělají v kvalifikaci soupeři, jak to Antonelli popisuje z jiných víkendů. Do té doby zůstává pátek jen vodítkem, ne výsledkem.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. ESPN – Kimi Antonelli quickest in disrupted second practice (27. 11. 2026); 2. ESPN – Kimi Antonelli leads George Russell in first practice (27. 11. 2026); 3. ESPN – Qatar GP organisers keen to show world 'real situation' amid safety concerns (27. 11. 2026); 4. ESPN – Qatar Grand Prix 2026: Race start time, how to watch, full schedule (28. 11. 2026); 5. ESPN – George Russell hails Lewis Hamilton's 'grace and dignity' amid Max Verstappen feud (28. 11. 2026); 6. ESPN – rozpis relací a pořadí FP1/FP2 (scoreboard).