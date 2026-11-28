Karta, kterou kapitán vytáhl až po singlech
Tomáš Berdych neřekl, kdo odehraje rozhodující čtyřhru, dokud se nedohrály oba singly. Měl k dispozici debl Adam Pavlásek – Patrik Rikl, který nastoupil v Praze proti USA, ale s Lehečkou a Macháčem se podle svých slov domluvil, že se rozhodne na místě podle toho, jak dopadnou singly a jak budou hrát Menšík s Lehečkou. Jakmile Lehečka porazil Cobolliho, volba se zúžila: kapitán řekl, že Lehečka byl jedničkou týmu a on se takové možnosti nechtěl vzdát.
Macháč popsal, jak vypadala příprava na druhé straně. Dva dny se podle něj připravoval s tím, že singl pro něj není na pořadu, a hrál víc deblových věcí. Ve hře byly všechny kombinace z trojice singlistů, třeba Macháč s Menšíkem pro případ, že by vyhrál Menšík a Lehečka ne. Berdych dodal, že hráči během týdne absolvovali společný deblový trénink, v němž spolu hráli právě Macháč s Lehečkou, a když s Lehečkou probíral varianty, ten jako první jméno zmínil Macháče.
Statistika volbě nepřála. Lehečka měl před pátkem v daviscupové čtyřhře bilanci 0:5, Macháč 3:7 a podle TenisPortalu spolu dosud třikrát prohráli a získali jediný set. Lehečka řekl, že na deblové statistiky nekouká a že by na kurt šel i při stavu 6:0. Berdych řekl, že kdyby měl křišťálovou kouli a věděl, že jiné složení vyhraje, rád by to udělal jinak, jenže ani s jinou dvojicí není nic zaručeno. Za svým rozhodnutím si stojí.
Menšík: měsíc bez zápasu proti soupeři, který mění rytmus
Jakub Menšík, patnáctý hráč světa, nehrál ostrý zápas od turnaje ve Vídni na konci října, kde se zranil; podle vlastních slov šlo o lehký otřes mozku. V úterý proti Kanadě nenastoupil. Důvody nechtěl blíž rozvádět, řekl jen, že na první zápas ještě nebyl stoprocentní. V Boloni se opíral o servis (v prvních třech gamech poslal devět es), jenže v prvním setu nevyužil tři brejkboly a celkem jich nepřeměnil šest. Podle Sport.cz byla na forhendu znát nejistota a v delších výměnách měl navrch Musetti.
Menšík sám vysvětlil, proč se mu nedařilo: Musetti hodně mění rytmus, zahraje čop, pak zase liftovaný forhend, a po delší pauze se mu nepodařilo dostat se do tempa, které potřeboval. Berdych před zápasem uvažoval, že rychlý kurt by mohl víc vyhovovat Menšíkovi než Musettimu, což se nepotvrdilo.
Musetti, který se do Davis Cupu vrátil poprvé od roku 2024, přijel v dobré formě. Čtyřiadvacetiletý Ital podle Sport.cz vyhrál turnaj v Lyonu, kde ve finále porazil Taylora Fritze, a v pařížské hale vyřadil světovou jedničku Alexandra Zvereva. Menšíka přehrál 6:3, 6:4 a italský deník Il Secolo XIX označil jeho výkon za pravděpodobně nejlepší v jeho daviscupové kariéře.
Lehečka: singl v úterý, singl i čtyřhra v pátek
Do semifinále šel Lehečka po výhře nad Félixem Augerem-Aliassimem (7:6, 6:2), v níž v prvním setu odvrátil všech devět brejkbolů. Cobolliho porazil 6:2, 1:6, 6:3. První set podle Sport.cz trval půl hodiny, ve druhém se Cobolli rozehrál, dvakrát vzal servis a využil třetí setbol, ve třetím mu Lehečka vzal servis a vedl 3:1. Cobolli přijel po sérii pěti porážek, mimo jiné s Korejcem Soonwoo Kwonem, 139. hráčem světa. Server OA Sport rozhodnutí třetího setu připsal ztrátě koncentrace na jeho začátku.
Sport.cz také spočítal, že za poslední dva ročníky Davis Cupu porazil Lehečka čtyři členy aktuální světové desítky: loni Tiafoa a Fritze, letos Sheltona a Cobolliho. V počtu singlových výher v soutěži už podle něj předběhl Radka Štěpánka a o dvě zaostává za Ivanem Lendlem. Lehečka řekl, že před týdnem v Boloni udělal velké změny a víc tlačil na kvalitu přípravy. Připomněl také, že loni proti Španělsku nepodal dobrý výkon a chyběl právě jeho bod.
Tady se nabízí protiargument. Lehečka odehrál v úterý dva sety s Augerem-Aliassimem, v pátek 100 minut s Cobollim a po nich ještě čtyřhru, kterou podle Sport.cz hráli do rozhodujícího tie-breaku. Sám ale řekl, že sil měl dost, po singlu nechal rozhodnutí na kapitánovi a zvládl by klidně i víc setů. Podle komentáře Sport.cz by nechat takového hráče sedět na rozhodující zápas byla pošetilost. Po čtvrtfinále navíc měli Češi dva dny volna.
Osmá hra třetího setu, tie-break a kulisa
Rozhodující čtyřhra začala dobře. V prvních čtyřech gamech nepadl jediný brejkbol, při stavu 3:4 přidal Vavassori dvojchybu a jako první přišel o servis, Lehečka set dopodával a Češi ho vyhráli 6:3. Macháč řekl, že čas šíleně ubíhal, protože oba páry jely v tempu.
Druhý set dopadl 1:6. Italové vzali Macháčovi podání, Musetti ho potvrdil a vedli 4:1, pak vzali servis i Lehečkovi. Český pár uhrál jediný game. Třetí set se vrátil k původnímu rytmu: oba páry držely podání a při stavu 4:3 měli Lehečka s Macháčem na Musettiho servis dva brejkboly. Berdych podle Sport.cz vyskočil z lavičky a gestem ukazoval, že se to blíží. Musetti oba odvrátil.
Z českého pohledu to byl nejdražší okamžik zápasu: dva brejkboly na 5:3, které se nepodařilo využít. Lehečka k tomu řekl, že mu první servis soupeře šel poprvé za celý zápas na tělo, což nečekal, a že ho mohl alespoň vrátit a čekat na soupeřovu chybu. Macháč dodal, že neudělali vůbec nic špatně a že to samé platí o tie-breaku.
V tie-breaku šli Češi podle Sport.cz do vedení 3:1 (Macháč si pamatoval stav 2:0), pak přišel minibrejk Italů a při střídání stran bylo 3:3. Skončil 4:7. Lehečka uvedl, že prohráli o tři body a že ve zkrácené hře možná mohli být malinko kvalitnější. Macháč řekl, že kdyby prohráli dvakrát 4:6, dalo by se říct, že soupeři byli lepší, jenže měli šanci na 5:3 ve třetím setu a další šance v tie-breaku.
Kulisa v hale na boloňském výstavišti, kde se podle Sport.cz sešlo deset tisíc lidí, byla z italské strany slyšet. Berdych řekl, že kvůli tomu neprohráli, ale když v zápase chybí jeden nebo dva míče ve správných situacích, atmosféra podle něj sehrála poměrně velkou roli. Macháč byl mírnější: diváci se k nim chovali slušně a skandovali proto, že šlo o vynikající a rozhodující debl. Italský kapitán Filippo Volandri po zápase řekl, že Italové dali do zápasu víc srdce, a uvedl, že složení čtyřhry s Musettim byl týmový nápad, který probral s Matteem Berrettinim.
Co si z Boloně odvezou čeští tenisté
Italská média podle ČTK Čechy ocenila: Il Secolo XIX je označil za favority semifinále a OA Sport za kvalitního soupeře, který domácí donutil bojovat až do posledních míčů. Itálie, která hraje bez zraněného Jannika Sinnera, potřebovala ve čtvrtfinále s Jižní Koreou k postupu čtyřhru a v semifinále znovu.
Berdych řekl, že klukům chyběl jen kousíček, že tým má dost variant a že šance na Davis Cup pořád existuje. Komentář Sport.cz uvádí, že se čekání na finále, které Češi hráli naposledy v roce 2013, prodlužuje minimálně o rok, ale připomíná, že Lehečkovi je 25, Macháčovi 26 a Menšíkovi 21. Berdych sám podle komentáře zažil porážku ve finále (2009), v semifinále (2010) i baráž (2011), než v letech 2012 a 2013 vyhrál, a Štěpánek se titulu dočkal v 34 letech.
Po deblové stránce zůstává otevřená otázka. Pár Lehečka – Macháč má teď v Davis Cupu čtyři prohry, Lehečka celkově 0:6, a sehraná dvojice Pavlásek – Rikl v Boloni nenastoupila. Jak se Berdych příště rozhodne mezi individuální kvalitou a sehraností, se z přečtených zdrojů zjistit nedá; sám Lehečka řekl, že když podobnou mentalitu budou mít i ostatní, mohou se na formát adaptovat a jednou se to podaří.
V neděli čeká Itálii finále s vítězem sobotního semifinále Velká Británie – Španělsko. Podle TenisPortalu vedlo Španělsko v době psaní článku po Jódarově výhře nad Norriem 6:2, 7:5 a rozhodnout mohl Carlos Alcaraz proti Arthuru Feryovi. Italové se pokusí o čtvrtý titul v řadě, což podle TenisPortalu naposledy dokázali Američané na začátku sedmdesátých let.
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1. AP / ESPN – Italy advances to Davis Cup final with win over Czech Republic; 2. Sport.cz – Češi po obrovském dramatu s Italy padli; 3. Sport.cz – Těžko se hledají slova, smutnil Berdych; 4. Sport.cz – Menšíkovi návrat zhořknul; 5. Sport.cz – Chyběl kousíček, ale jednou se nám to povede, věří Lehečka; 6. Sport.cz / ČTK – Češi donutili Italy vydat ze sebe úplně všechno; 7. Sport.cz – GLOSA: Kruté i povzbudivé; 8. TenisPortal.cz – Moje nominace do čtyřhry? Je to rozhodnutí kapitána; 9. TenisPortal.cz – Neudělali jsme nic špatně, litoval Macháč; 10. TenisPortal.cz – Dojatí Italové; 11. TenisPortal.cz – Velký sen je pryč; 12. TenisPortal.cz – Španělsko je krůček od finále; 13. AP / ESPN – Jiri Lehecka, Czechs beat Canada, reach Davis Cup semifinals.