Historickým centrem Brna začala jezdit vánoční tramvaj, historická T3
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Historickým centrem Brna začala jezdit vánoční tramvaj, historická T3Zdroj: Lucie Sklenářová
Článek byl publikován 28.11.2026 16:00
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