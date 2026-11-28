Na financování deficitu radnice použije investiční úvěr a peníze z finančních rezerv. Informace vyplývají z návrhu rozpočtu, který zastupitelstvo projedná 11. prosince.
Pilířem rozpočtu jsou daňové příjmy, které se mají ve srovnání s letoškem zvýšit o 224 milionů korun na 3,413 miliardy korun. Radnice očekává zejména růst příjmů z daně z přidané hodnoty, a to z 1,287 miliardy korun na 1,41 miliardy korun. Výnos daně z příjmů fyzických osob má vzrůst ze 691 milionů korun na 767 milionů korun a příjem z daně z příjmů právnických osob z 679 milionů korun na 713 milionů korun. Výnos daně z nemovitých věcí radnice očekává stejně jako letos ve výši 336 milionů korun.
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Nedaňové příjmy města mají klesnout z letošních plánovaných 337 milionů korun na 145 milionů korun, především kvůli změně způsobu rozpočtování očekávaných dotací. Objem přijatých transferů se má zvýšit ze 486 milionů korun na 606 milionů korun. S kapitálovými příjmy návrh rozpočtu nepočítá.
Provozní výdaje Olomouce mají příští rok ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem vzrůst o 342 milionů korun na 3,91 miliardy korun. Výrazně se zvýší především mzdové náklady, na které návrh rozpočtu vyčleňuje 918 milionů korun, zatímco letošní schválený rozpočet počítal se 793 miliony korun.
Na objednávky služeb u akciových společností, mezi které patří zajištění městské hromadné dopravy, svozu odpadu či veřejného osvětlení, radnice na příští rok vyčlenila 996 milionů korun, o 37 milionů korun více než letos. Výdaje na školské příspěvkové organizace mají vzrůst ze 455 milionů korun na 514 milionů korun a na ostatní příspěvkové organizace z 319 milionů korun na 372 milionů korun. Na opravy městského majetku je v návrhu rozpočtu vyčleněno 247 milionů korun.
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Kapitálové výdaje Olomouce mají příští rok činit 905 milionů korun, ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem budou zhruba o 30 milionů korun nižší. Na celkových výdajích města se budou podílet bezmála 19 procenty. Na rozestavěné investice je v kapitálových výdajích vyčleněno 321,6 milionu korun a na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury zhruba 165 milionů korun.
Radnice chce příští rok čerpat investiční úvěr 650 milionů korun a do rozpočtu zapojit 170 milionů korun z finančních rezerv města. Zároveň plánuje vynaložit 169 milionů korun na splátky dříve přijatých úvěrů.
Po dodatečných rozpočtových opatřeních rozpočet Olomouce na letošní rok počítá s příjmy 4,26 miliardy korun, výdaji 5,079 miliardy korun a schodkem 818 milionů korun. Na konci letošního roku má zadluženost města činit 1,441 miliardy korun, na konci příštího roku 1,922 miliardy korun.