Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+
Komedie Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994) mohla podle prvotních obav tvůrců pohřbít kariéru Jima Carreyho i debutujícího režiséra Toma Shadyaca. Místo propadáku se ale z bláznivého příběhu stal nečekaný hit, který oběma otevřel dveře k dalším velkým filmům. Cesta k hotovému snímku přitom byla plná překvapení, od údajné ženské verze hlavního hrdiny až po drsné scény, které musely zůstat ve střižně. Alice Ventura místo Jima Carreyho
Výstřední vyšetřovatel ztracených zvířat Ace Ventura (Jim Carrey) dostane od marketingové ředitelky Melissy Robinson (Courteney Cox) za úkol vypátrat uneseného delfína, maskota fotbalového týmu Miami Dolphins. Pátrání se brzy zamotá kolem záhadné vraždy i nevraživé poručice Einhorn (Sean Young) a nakonec jde i o záchranu hvězdy týmu Dana Marina.
Původně měl být detektiv jen parodií na Sherlocka Holmese bez vztahu ke zvířatům, nápad na zvířecího detektiva dostal scenárista Jack Bernstein až po jednom televizním skeči. O hlavní roli postupně jednali nebo ji odmítli Rick Moranis, Rob Schneider či Adam Sandler. Když se obsazení nedařilo, produkce údajně uvažovala o přepsání postavy na ženu jménem Alice Ventura s Whoopi Goldberg v hlavní roli. Režie se jako svého debutu ujal Tom Shadyac a roli Melissy odmítla Lauren Holly, která si s Carreym ještě téhož roku zahrála v komedii Blbý a blbější.
Pohyby tropického ptáka i noci bez spánku
Když roli přijal Carrey, nechal scénář výrazně přepsat. Měl totiž dvě podmínky. Humor musel být fyzicky co nejbláznivější a Ace nesměl působit jako úplný hlupák, v pátrání musel být opravdu dobrý. Vtipy do filmu dával dohromady se scenáristou Stevem Oedekerkem od půlnoci do čtyř do rána, hned po dlouhých směnách v televizním pořadu In Living Color. Právě odtud si přinesl i výrazný hlas, hlášku „Tak dobře“, v originále „All righty then“, a také mluvení zadkem, které kdysi předvedl ze vzteku poté, co mu producent Keenen Ivory Wayans opakovaně zamítal skeče.
Celý vzhled a projev detektiva postavil Carrey na chytrém tropickém ptákovi, od barevného oblečení a účesu až po chůzi a mluvu. Později vyprávěl, jak s Anthonym Hopkinsem při večeři zjistili, že ke svým známým rolím přistoupili stejně, jen Hopkins u Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek vycházel z plazů. Řada gagů vznikla přímo před kamerou, například když Ace na večírku zatáhne violoncellistu za ruku a vyvolá falešný tón. Na place měl Carrey navíc osobního kuchaře, který chystal jídlo pro něj i pro jeho leguána.
Zaskočený Dan Marino i metalisté po turné
Fotbalovou hvězdu Dana Marina přemluvil Carrey k účasti po svém, pozval ho na oběd v roli Ace a po celou dobu obtěžoval ostatní hosty v restauraci. Většinu hráčů Miami Dolphins si zahráli skuteční profesionálové a za Sean Young při scéně s kopem ve skladu zaskočil tehdejší kopáč týmu Pete Stoyanovich, který se trefil do otvoru téměř na každý pokus. Problém ale nastal s delfínem ze Sea Worldu. Štáb ho pracně učil vyrazit Einhorn zbraň z ruky, jenže v den natáčení zvíře zamrzlo a scénu musel zachránit Carrey.
Výraznou stopu v komedii zanechala také metalová kapela Cannibal Corpse. Muzikanti nabídku nejdřív odmítli kvůli evropskému turné, jenže Carrey jako jejich velký fanoušek prosadil, aby se scéna natočila až po jejich návratu. Courteney Cox se na film podle Jennifer Aniston odmítla podívat, když jí ho kamarádka přinesla na návštěvu.
Odseknuté hlavy ve střižně i pravé monokly
Původní verze filmu byla v několika místech mnohem drsnější. Když Ace ve skladu pustí obří hák na dva padouchy, v natočeném materiálu jim původně urazil hlavy, tvůrci ale záběr raději zkrátili, aby oba přežili. Z výsledného střihu zmizely i další temnější motivy, protože Shadyac usoudil, že se do bláznivé komedie nehodí. Naopak monokly, se kterými se před kamerou objevil Randall Tex Cobb, nebyly dílem maskérů, herec si je na plac přinesl z barových rvaček.
Do snímku pronikla i řada schovaných vtipů a zajímavých detailů. Psychiatrická léčebna Shady Acres dostala jméno podle režiséra Shadyaca a Aceův domácí pan Shickadance nese upravené příjmení správců domu, v němž Carrey vyrůstal v Torontu. Přepravní firma z úvodní scény se jmenuje HDS, a když se jednotlivá písmena otočí vzhůru nohama, vyjde UPS, kterou scéna paroduje. Tučňáci, kteří v bytě vylézají z lednice, jsou pak tropický druh, protože se s nimi natáčí snáz než s tučňáky ze studených oblastí, a dům Finklových byl ve skutečnosti opuštěný dům poničený hurikánem Andrew z roku 1992.
Svou kuriozitu přinesl i závěrečný zápas, ve kterém Delfíni hrají Super Bowl na svém domácím stadionu. Ve skutečnosti se to žádnému týmu nepodařilo až do roku 2021, kdy na svém hřišti hráli Tampa Bay Buccaneers, a o rok později Los Angeles Rams. Carrey za roli dostal honorář 350 000 dolarů, film přitom v kinech vydělal přes 107 milionů a Shadyac po něm dostal nabídky na více než sto padesát dalších snímků.
Komedii Ace Ventura: Zvířecí detektiv vysílá stanice Film+ dnes od 15:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia, csfd).