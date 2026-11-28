Láhev z Bali, lahvička z Kilimandžára, PET flaška od studánky za vesnicí. V pelhřimovském Muzeu rekordů mají všechny stejnou váhu. Projekt Voda planety Země běží od ledna 2005 a podle rozhovoru s Miroslavem Markem, prezidentem Agentury Dobrý den, v časopise Doba seniorů z roku 2025 čítá 876 vzorků ze 73 zemí. Každý z nich jednou proteče nerezovým trychtýřem do místní říčky Bělé. Přidat se může úplně každý. Stačí nabrat vodu, napsat na nádobu, odkud pochází, a doručit ji do Pelhřimova. Podle nás tkví kouzlo celé věci právě v té přístupnosti: je to rekord, u kterého nemusíte jen přihlížet, protože do něj můžete vlastní rukou přilít.
Nerezový trychtýř v zahradě rekordů a Bělá s tisícem přítoků
Středobodem projektu je trychtýř, který by v kuchyni neobstál. Měří 225 centimetrů na výšku a jeho horní okraj má průměr 207 centimetrů, takže dospělý člověk do něj pohodlně nahlédne jen ze schůdků. Stojí v muzejní zahradě a podle městského webu je zapsán v České knize rekordů.
Princip je prostý. Vzorky se nejprve označí a uloží, při vhodné příležitosti je pak pracovníci muzea slijí do trychtýře. Odtud voda odtéká do Bělé, nevelké říčky protékající Pelhřimovem. Ta se tak symbolicky honosí přítoky, jaké by jí záviděl leckterý veletok, od Gangy přes Eufrat až po Vltavu.
Za nápadem stojí Agentura Dobrý den, tedy tým, který v Česku eviduje rekordy, uděluje certifikáty a sestavuje Českou knihu rekordů. Sami pořadatelé u projektu opakovaně zdůrazňují i vážnější rovinu: kromě recese má sbírka připomínat, jak civilizace zachází s vodou a s přírodou kolem sebe. Smysl pro nadsázku se tu potkává s ekologickým poselstvím a obojí si v Pelhřimově rozumí.
Voda z Araratu, Kilimandžára i z hloubky 50 metrů u Bali
Seznam lokalit se čte jako cestovatelský deník. Muzeum opakovaně zmiňuje vodu z bájné hory Ararat, z inckého Machu Picchu, z himálajského podhůří v okolí sídla dalajlámy nebo z biblických řek Eufratu a Tigridu. Nechybí posvátná Ganga, Kilimandžáro ani moře u Bali, odkud vzorek dorazil z hloubky 50 metrů. Exotiku doplňují vzorky z Bahrajnu a Kataru, tedy ze zemí, kde je sladká voda vzácnější než ropa.
V pozdějším seznamu, který zveřejnilo město Pelhřimov, figurují mimo jiné:
Evropa: Island, Norsko se Špicberky, Malta, Lichtenštejnsko, Kosovo, Černá Hora Asie: Japonsko, Nepál, Srí Lanka, Uzbekistán, Vietnam, Barma Afrika: Etiopie, Uganda, Tanzanie, Jihoafrická republika, Maroko Amerika: Peru, Kuba, Guatemala, Salvador, Venezuela, Kanada Odlehlé kouty planety: Antarktida, Grónsko, Nový Zéland
Česká část kolekce je přitom bohatá. Přesný počet domácích vzorků muzeum ve veřejných materiálech neuvádí, mezi doloženými kusy ale najdeme Vltavu, Labe, řeku Trnavu nebo dokonce ledové kroupy z Pelhřimovska. Kuriózní kapitolu napsal Soutok vod Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2009. Sešlo se tehdy 96 vzorků z místních potoků, říček a rybníků, včetně vody z vrtu Rodinného pivovaru Bernard a vody z terciárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany.
Sbírka se rozrůstá i organizovaně. V únoru 2024 přivezli do Pelhřimova vzorky žáci a pedagogové ze Španělska, Litvy, Kypru, Řecka, Bulharska a Itálie, kteří se v rámci projektu Shatter the grey! věnovali tématu čisté vody. Podrobnosti přinesl
web města Pelhřimov. Jak poslat vodu do Muzea rekordů: láhev, popisek a pevná krabice
Návod Miroslava Marka se vejde do jedné věty: trochu vody do plastové láhve, na ni místo odběru a kontakt na dárce, pak ji poslat poštou nebo přivézt osobně. Datum odběru pelhřimovská výzva výslovně nežádá. Doporučujeme ho přesto připsat, podobné zahraniční sbírky ho evidují standardně a každý doplňující údaj vzorku prospěje.
Původ vody muzeum laboratorně neověřuje, systém stojí na popisku a na důvěře v dárce. U skupinových předávek, jako byla ta školní z roku 2024, je provenience zřejmá z veřejného předání.
Pro poštovní cestu se hodí trocha opatrnosti.
Poštovní podmínky České pošty připouštějí tekutiny v zásilce jen tehdy, když nemohou vytéct ani prosáknout obalem. V praxi se osvědčí tento postup: Plastová láhev s pevně dotaženým šroubovacím uzávěrem. Láhev zvlášť do uzavíratelného sáčku. Kolem savá výplň, třeba papírové utěrky nebo buničina. Celek do pevné krabice a čitelný popis zásilky.
Adresa expozice se zahradou zní nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov. Před odesláním neobvyklého vzorku se vyplatí krátce napsat na muzeum@dobryden.cz nebo zavolat na 777 601 304, případně 565 321 327. Pro expozici Zlaté české ručičky slouží adresa agentura@dobryden.cz a telefon 565 323 163.
Pitnou vodu ve sbírce nehledejte. Vzorky pocházejí z řek, moří, pramenů i krupobití a jejich cílem je Bělá, nikoli sklenice. Muzeum s nimi zachází jako s exponátem a symbolickým soutokem.
Zahrada s obřími předměty: otevírací doba a vstupné v roce 2026
Trychtýř uvidíte v zahradě u expozice Zlaté české ručičky na nábřeží, kde má Muzeum rekordů v roce 2026 hlavní pelhřimovskou základnu. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 16 hodin. Poslední vstup je 40 minut před zavírací dobou.
Aktuální ceny podle oficiálního ceníku Agentury Dobrý den:
Kategorie Zvýhodněné Základní Dospělí 240 Kč 300 Kč Senioři nad 65 let 160 Kč 200 Kč Děti 7 až 15 let 120 Kč 150 Kč Děti do 7 let zdarma zdarma
Rodinné vstupné vyjde zvýhodněně na 520, 640 nebo 720 Kč podle počtu dětí. Jednotná vstupenka pokrývá vnitřní expozici i zahradu a pes v doprovodu majitele zaplatí 30 Kč. Turistické portály občas uvádějí starší ceny i časy, proto platí údaje z webu agentury.
Kromě trychtýře čeká návštěvníky obří konvička, megapříbor, gigantický hrnec, nadrozměrná poštovní schránka a rozcestník. Uvnitř se tísní stovky exponátů typu největší, nejmenší, nejdelší a nejtěžší, k tomu světově ojedinělá kolekce více než 90 předmětů slepených ze zápalek a zápalkových hlaviček.
Muzeum mezitím prochází proměnou. Expozice ve věži Dolní brány, takzvané Jihlavské, končí, mimo jiné kvůli strmým schodům a špatné přístupnosti. Část sbírek zamíří do Jindřichova Hradce, kde má pobočka otevřít na jaře 2027. Pelhřimov si ale podle Luboše Rafaje z agentury zachová roli sídla i přídomek města rekordů a trychtýř zůstává na svém místě.
Rekord, který roste s každou cestou
Sbírka nabírá objem pozvolna, zato vytrvale. V roce 2009 evidovala 676 vzorků z 65 zemí, v roce 2017 už 826 a podle vyjádření z roku 2025 dosáhla na 876 položek ze 73 států. Tempo kolísá podle toho, kolik lidí si na cestu zabalí prázdnou lahvičku a kolik akcí muzeum uspořádá.
Prostor pro další příspěvky je obrovský. Ze 193 členských států OSN chybí ve výčtu zhruba 120. Srovnání je ovšem orientační, protože seznam muzea počítá i s územími jako Grónsko, Hongkong, Špicberky nebo severní Kypr. Kdo se chystá do Mongolska, Argentiny či na Madagaskar, má šanci doplnit úplně nové políčko na mapě.
Podobné projekty existují i jinde. Americké World Water Museum vybízí dobrovolníky po celém světě k zasílání vzorků z řek a jezer a část každého přilévá do společné nádoby nazvané Earth Water. Výtvarník Mark Daughhetee od roku 1997 skládá Water Collection, kde ke každé lahvičce patří karta s mapou, datem a podpisem sběratele. Obě sbírky se drží galerijního či dokumentačního rámce. Pelhřimov sází na český rekordmanský humor, dvoumetrový trychtýř a veřejné vlévání do řeky, které z obyčejného výletu dělá kousek společného příběhu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková