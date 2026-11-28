Roku 1155 před naším letopočtem se v paláci Ramsese III. sešla skupina žen z harému s několika vysokými úředníky a domluvila převrat. Soudní spisy o tom zachovaly podrobnosti: jména obžalovaných, výslechy i rozsudky. O tom, jak skončil sám panovník, ale písaři mlčeli. Tuto mezeru zaplnil až počítačový tomograf. Mezinárodní tým kolem egyptologa Zahího Hawasse a paleopatologa Alberta Zinka prosvítil mumii bez jediného odvinutého obvazu a pod silným límcem z plátna našel hluboký řez přes celé hrdlo. Nález vyšel ve vánočním vydání časopisu British Medical Journal v prosinci 2012. Dnes, o čtrnáct let později, patří k nejznámějším ukázkám toho, jak moderní kriminalistika dokáže doplnit to, co starověký stát raději zamlčel.
Řez pod hrtanem: co CT odhalilo na krku Ramsese III.
Ramses III. byl druhým vládcem 20. dynastie a podle autorů studie panoval v letech 1186 až 1155 před naším letopočtem. Jeho tělo badatelé znali přes sto let, ale krk zůstával nedotčený. Mumii totiž v 19. století rozbalili jen částečně a hustý plátěný límec nikdo neodstranil, protože by to ohrozilo křehké ostatky.
Tomograf takovou překážku nemá. Snímky ukázaly ránu přímo pod hrtanem, širokou zhruba 7 centimetrů. Čepel pronikla až ke kostem a zastavila se na pátém až sedmém krčním obratli. Útočník přeťal průdušnici a jícen, zasáhl i velké cévy. Konce průdušnice od sebe dělily asi 3 centimetry. Podle autorů studie v British Medical Journal mohl takový rozsah zranění přivodit okamžitou smrt.
Proč to dřívější průzkumy přehlédly? Zink podle zprávy BBC vysvětlil, že předchozí badatelé neměli k dispozici CT. Klasický rentgen sloučí vrstvy obvazů, pryskyřice a tkání do jediného stínu. Tomograf je naopak rozloží do řezů a dovolí z nich sestavit trojrozměrný obraz.
Hluboko v ráně ležel ještě jeden předmět: amulet v podobě Horova oka. Balzamovači ho tam podle studie nejspíš vložili, aby zranění magicky zacelili a vladaři vrátili celistvé tělo pro posmrtný život. Pryskyřice přitom zatekla až ke kosti. Badatelé to berou jako silný argument proti možnosti, že by řez vznikl teprve během mumifikace.
Turínský papyrus mlčí tam, kde promlouvá skener
Hlavním písemným svědkem spiknutí je takzvaný Turínský soudní papyrus, dnes uložený v Egyptském muzeu v Turíně. Podle záznamu Egyptského muzea stála v čele komplotu královna Teje, jedna z vedlejších manželek. S dalšími ženami z harému a s vlivnými hodnostáři chtěla prosadit na trůn vlastního syna Pentavereta místo určeného dědice.
Další papyry líčí i méně obvyklé nástroje převratu. Kouzelníci údajně vyráběli voskové figurky, které měly oslabit palácovou stráž. Magie tedy patřila spíš k zákulisí spiknutí. Fyzickou příčinu smrti přinesl až tomograf.
Turínský text je pozoruhodný hlavně tím, co vynechává. Přímému popisu panovníkovy smrti se vyhýbá a i u trestů volí opisy. Ze spisu se proto dlouho nedalo vyčíst, jestli atentát uspěl, jestli byl král jen raněn a zemřel později, nebo jestli spiklenci neuspěli vůbec. Egyptologové se o tom přeli celé generace.
Pentaveret, syn odsouzený za otcovu smrt: DNA a mumie Neznámého muže E
Tým se nesoustředil jen na krále. Vedle něj zkoumal i záhadnou mumii mladíka, kterou egyptologové označují jako Neznámý muž E. Pohřeb byl nápadně neuctivý: tělo zabalené do kozí kůže, kterou staří Egypťané pokládali za rituálně nečistou. Dřívější úvahy mluvily o otravě nebo pohřbení zaživa, žádnou z nich ale nic nepodpíralo.
CT určilo věk zesnulého zhruba na 18 až 20 let. Genetický rozbor pak porovnal markery na chromozomu Y i autozomální markery obou mumií a podpořil vztah otce a syna. Autoři studie proto mladíka označili za dobrého kandidáta na Pentavereta. Rozlišit mezi několika syny Ramsese III. ovšem genetika nedokázala.
Krk Neznámého muže E nese stlačené kožní řasy a hrudník je podivně nafouklý. Takové změny mohou ukazovat na násilnou smrt, třeba uškrcení. Soudní záznamy přitom uvádějí, že Pentaveret směl po odsouzení sám ukončit svůj život. Tělo a text tu tedy nevyprávějí úplně stejný příběh.
Politicky komplot ztroskotal. Trůn převzal legitimní dědic Ramses IV. a většinu spiklenců čekal trest smrti. Atentátníci tak sice zabili panovníka, ale moc nezískali.
Mořští lidé, stávky a hladový palác: kulisa královraždy
Spiknutí nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Ramses III. se v pátém roce vlády bránil Libyjcům a o tři roky později odrazil po zemi i na moři nájezd Mořských lidí. Vojensky Egypt obstál, jenže konec vlády přinesl vážné potíže uvnitř země.
Přehled Náboženského studijního centra Univerzity Brighama Younga zmiňuje korupci a obří chrámové majetky. K tomu přistupovala ztráta kontroly nad státní pokladnou a zdražování obilí. Řemeslníkům z Dér el-Medíny chodily příděly pozdě a v 29. roce vlády vstoupili do stávky, jedné z prvních zaznamenaných v dějinách.
Podle nás právě tahle směs pomáhá pochopit, proč se část dvora odhodlala k tak riskantnímu kroku. Nejasné nástupnictví, prázdné sýpky a slábnoucí autorita centra vytvořily prostředí, ve kterém se palácový převrat jevil jako schůdná cesta k moci.
Useknutý palec a digitální rozbalení: forenzní čtení mumií po roce 2012
Studie z roku 2012 případ neuzavřela, spíš otevřela další kapitolu. V roce 2017 publikovali radioložka Sahar Salímová a Zahí Hawass v odborném časopise Journal of Computer Assisted Tomography rozbor chodidel Ramsese III. Tomograf ukázal částečně amputovaný palec levé nohy s ostrými okraji kosti a bez jakýchkoli známek hojení. Autoři ho vykládají jako zranění z okamžiku smrti, způsobené těžkou ostrou zbraní, například sekerou. Balzamovači pahýl doplnili lněnou protézou a k chodidlům přiložili šest kovových amuletů Horova oka.
Takový nález mění představu o průběhu útoku. Pokud krk zasáhl nůž a nohu sekera, nabízí se scénář, ve kterém na krále zaútočilo víc ozbrojenců najednou.
Stejný postup se mezitím uplatnil i u dalších vládců. U Sekenenrea Taa II. odhalilo CT další skrytá poranění lebky, která badatelé porovnali s hyksóskými zbraněmi, a podpořilo verzi o zajetí a popravě. Mumii Amenhotepa I., kterou moderní badatelé nikdy fyzicky nerozbalili, tým podle studie ve Frontiers in Medicine „svlékl“ jen digitálně, vrstvu po vrstvě. Ukázal tak obličej, amulety, poškození od vykradačů hrobů i zásahy pozdějších balzamovačů. U Tutanchamona tomograf už v roce 2005 smetl ze stolu populární teorii o smrtící ráně do týla.
Podobné skenery pracují i v Česku. Náprstkovo muzeum spustilo v roce 2009 z popudu antropologa Evžena Strouhala projekt, v jehož rámci prošly egyptské a jihoamerické mumie z tuzemských sbírek tomografem na pražské klinice na Chodově. Národní muzeum výsledky shrnulo do atlasu egyptských mumií v českých sbírkách. Jeho druhý díl popisuje vyšetření dětských mumií a hledá stopy úrazů i křivice.
Ramses III. dnes leží v Královském sále mumií v Národním muzeu egyptské civilizace v káhirském Fustátu. Převezl ho sem v dubnu 2021 slavnostní průvod spolu s dalšími mumiemi panovníků a jejich manželek a expozice je přístupná veřejnosti.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková