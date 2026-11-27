Než mohly děti za socialismu vyběhnout na zasněžený kopec za domem, musely projít vyčerpávajícím rituálem oblékání. Několik vrstev těžkého textilu, bavlněné punčocháče sjíždějící ke kolenům a palčáky na prádelní šňůrce provlečené kabátem patřily k zimnímu dětství.
Zatímco západní textilní průmysl začal využívat pružná polyuretanová vlákna, jejichž revoluční technologii popsal patent na elastomery, který eviduje registr
Google Patents, v socialistickém hospodářství byl elastan nedostupnou surovinou. Punčocháče z národních podniků Tatrasvit a Elite se pletly ze stoprocentní bavlny v žebrované vazbě. Po několika vypráních ztratily tvarovou stálost, na kolenou se vytvořily vytahané kapsy a rozkrok postupně sjížděl ke kolenům. Děti si musely punčocháče neustále vytahovat pod svetry a zastrkávat do tílek.
Vrstvení těžkého oblečení mělo jasnou fyzikální logiku. Mezi jednotlivými vrstvami vlny a bavlny se držel nehybný vzduch, který bránil úniku tělesného tepla. Tento princip tepelné izolace oděvních vrstev poprvé vědecky definovala a zavedla do praxe přelomová studie v časopise Science, kterou trvale uchovává mezinárodní vědecký archiv
JSTOR v historickém záznamu výzkumu tepelné výměny. Základem zimního šatníku československých dětí proto byly silné bavlněné punčocháče, které nosili chlapci i dívky. Bavlněné žebrované punčocháče spolehlivě hřály, ale po chvíli skotačení ve sněhu sjížděly dolů. Kousavé svetry a pletení podle časopisů
Na punčocháče se navlékaly těžké tepláky s gumičkou pod chodidlem a na horní polovinu těla přišlo několik vrstev svetrů. Většina zimního ošacení vznikala doma na pletacích jehlicích. Maminky trávily večery s klubíčky v ruce a pletly roláky z drsné ovčí vlny, která při kontaktu s krkem nesnesitelně kousala. Autentickou podobu každodenního textilu a domácí módy té doby přibližuje
stálá expozice životního stylu v Retromuseu Cheb.
Když svetr dosloužil, vlna se nevyhazovala. Pečlivě se vypárala, narovnala nad parou z hrnce a znovu upletla do nové čepice nebo šály, jak připomíná příběh o tom, jak
domácí pletení pomáhalo rodinám s oblékáním. Děti tak často nosily pestrobarevné pruhované modely poskládané ze zbytků různých klubíček.
Jehlice, klubíčka a střihy z Burdy. Domácí pletení pomáhalo československým rodinám s oblékáním Rukavice na šňůrce a zmrzlé koule na vlně
Geniálním i nenáviděným vynálezem matek byly palčáky na šňůrce. Dlouhá prádelní šňůra nebo pletený copánek spojoval obě rukavice a provlékal se rukávy kabátu za krkem. Když dítě rukavice sundalo, houpaly se mu u zápěstí. Ztráta rukavic v hlubokém sněhu tak sice nehrozila, ale šňůrka často škrtila v podpaží a překážela při oblékání. Historické dětské pletené sety palčáků a čepic uchovává britské muzeum
Victoria and Albert Museum ve sbírce oděvního designu.
Největší zkouška přišla při stavění sněhuláků nebo koulování. Tehdejší vlněné rukavice neměly žádnou nepromokavou úpravu. Po několika minutách se na vlnu začal lepit mokrý sníh, který se proměnil v těžké ledové koule. Rukavice ztěžkly, promrzly na kost a dětské prsty uvnitř zčervenaly chladem. Sundat zledovatělou rukavici ze ztuhlé ruky vyžadovalo pomoc kamarádů nebo zubů.
Rukavice spojené dlouhou šňůrkou provlečenou rukávy kabátu chránily děti před jejich ztrátou v závějích. Syčení na radiátorech a vůně mokré vlny
Návrat domů z promrzlého svahu provázelo postupné odkládání tuhých vrstev. V předsíni stály promáčené boty zvané sněhule nebo pionýrky a z kabátů kapala voda na linoleum. Jedinou rychlou záchranou před prochladnutím byl horký nápoj, jak líčí vyprávění o tom, jak
československé termosky hřály i ničily učebnice.
Korkový špunt a střepy v aktovce. Jak československé termosky hřály i ničily učebnice
Veškeré pletené oblečení se rozvěsilo na rozpálené litinové radiátory nebo kachlová kamna. Celý byt vzápětí zaplnila nezaměnitelná vůně schnoucí vlny, zatímco z rukavic stoupala pára a na podlaze se tvořily loužičky. Ráno bylo oblečení opět suché, ačkoliv poněkud ztvrdlé, a děti se mohly znovu navléknout do kousavých vrstev a vyrazit vstříc dalším zimním dobrodružstvím.
Zdroje fotografií sankovani-deti-zima-retro-obleceni: Baráth Endre / Fortepan CC 3.0 dite-ve-snehu-puncochace-kabat-retro: Nagy Csilla / Fortepan CC 3.0 pletene-vlnene-palcaky-rukavice-zima: Algont / Wikimedia CC 3.0