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Děláte masáž srdce správně? Nové figuríny v Prostějově to hned ukážou

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Zdravotníci z Nemocnice AGEL Prostějov mohou při výuce první pomoci využívat moderní resuscitační figuríny. Ty dokáží zobrazovat simulovaný průtok krve a poskytují tak okamžitou zpětnou vazbu. Dar, který lékaři využijí také při výuce první pomoci ve školkách a školách, nemocnici věnoval prostějovský fotbalový klub.
Děláte masáž srdce správně? Nové figuríny v Prostějově to hned ukážou

Děláte masáž srdce správně? Nové figuríny v Prostějově to hned ukážou

Zdroj: Nemocnice AGEL Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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