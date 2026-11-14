Drobenkový koláč z dostupných surovin: S ovocem vytvoříte výborný moučník, který nevyžaduje složitý postup

Občas na stole zůstane v míse pár meruněk, švestek nebo broskví. Na přímé ujídání už se nikomu nechce, ale vyhodit je by byla škoda. V takové chvíli z nich většinou udělám tenhle drobenkový koláč. Je rychlý, levný a bere si jen věci, které bývají doma ve spíži. Finta je v drobence: část se nasype navrch, zbytek se vmíchá rovnou do těsta. Méně misek, méně mytí, hotovo.
V létě do něj dávám hlavně meruňky nebo broskve, později blumy, a když není sezona, poslouží i dobře okapaný kompot. Když se někdo diví, že tenhle koláč vychází skoro vždycky, vysvětlení je docela prosté:
drobenka nezůstane jen na povrchu, ale stane se i základem těsta. je díky tomu připravená bez velkých obřadů a má obyčejný domácí charakter, trochu hrubší, nijak načančaný. Mně to k ní sedí. Buchta
Můj tip: U hodně šťavnatého ovoce, třeba broskví nebo mražených švestek, se vyplatí kousky před rozložením na těsto lehce poprášit lžící polohrubé mouky. Koláč pak tolik nenavlhne a drobenka zůstane sypká. Recept na rychlý drobenkový koláč s ovocem
Doba přípravy: 15 minut Délka pečení v troubě: 15 až 20 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: asi 12 až 16 kousků, podle velikosti plechu Ingredience pro přípravu Drobenka a těsto 125 g másla 1 hrnek cukru krystal 2 hrnky polohrubé mouky 2 ks vejce 3/4 hrnku mléka 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru Dokončení 2 až 3 hrnky ovoce podle sezóny, například meruňky, broskve, blumy, švestky nebo okapaný kompot máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání plechu Postup přípravy rychlého koláče s drobenkou a ovocem
1. Troubu nastavte na
200 °C. Plech vymažte máslem a vysypte trochou hrubé mouky. Koláč se pak po upečení lépe krájí a člověk ho z plechu nedoluje po kouskách.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, cukr krystal a přidejte máslo nakrájené na menší kousky. Prsty nebo vidličkou zpracujte sypkou drobenku. Nemusí být dokonale stejná, drobné hrudky jsou tady spíš výhoda.
3. Z hotové
drobenky odeberte asi 1 hrnek stranou. Přijde až na povrch. Tenhle krok se nevyplatí odbýt, protože právě odložená část udělá nahoře křupavou vrstvu.
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4. Do zbylé drobenky přidejte
vejce, mléko, prášek do pečiva a vanilkový cukr. Všechno promíchejte na hladší těsto. Nebude jemné jako piškot, spíš hutnější a trochu rustikální. To je v pořádku.
5. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho. Dobře se hodí stěrka nebo obyčejná lžíce namočená ve vodě. Vrstva by měla být zhruba stejně vysoká, aby se koláč propekl bez překvapení.
6. Navrch rozložte připravené
ovoce. Větší kusy, třeba broskve nebo meruňky, nakrájejte na měsíčky. Kompotované ovoce nechte předem opravdu dobře okapat.
7. Povrch posypte odloženou
drobenkou. Není nutné zakrýt každý kousek těsta. Když někde prosvítá ovoce, koláč po upečení vypadá přirozeněji a ne jako podle pravítka. Foto: Cooky.cz, Koláč posypte drobenkou nepravidelně.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
15 až 20 minut. Hotový koláč poznáte podle toho, že drobenka zezlátne a okraje se začnou lehce odtahovat od plechu. Foto: Cooky.cz, Hotový koláč poznáte podle sezlátnuti drobenky.
9. Po upečení nechte koláč chvíli stát. Vlažný je výborný, ale vydrží i do druhého dne ke kávě nebo čaji. Skladujte ho přikrytý v chladu, ovoce si tak lépe udrží svěžest.
Pár rad k ovoci a drobence Nejlépe funguje ovoce, které není úplně přezrálé a nepustí zbytečně moc šťávy. Když je těsto moc husté, přilijte 1 až 2 lžíce mléka. Některá mouka saje víc, než by člověk čekal. Na menším plechu bude koláč vyšší, takže si může říct o pár minut navíc v troubě. Lehké poprášení moučkovým cukrem se hodí hlavně ke kyselejšímu ovoci, třeba k rybízu nebo švestkám. U drobenkového koláče se vyplatí hlídat poměr těsta a ovoce. Když je ovoce málo, buchta může být sušší. Když ho dáte příliš, těsto se pod ním snadno zapaří. Nejlépe se mi osvědčilo pokrýt povrch tak, aby mezi kousky ještě místy prosvítalo těsto. Se švestkami a blumami to funguje dobře, drží tvar a pustí do okolí tak akorát šťávy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková