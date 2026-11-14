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Drobenkový koláč z dostupných surovin: S ovocem vytvoříte výborný moučník, který nevyžaduje složitý postup

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Když mi v míse zůstane pár meruněk, švestek nebo broskví a nikomu už se nechce jíst jen tak, končí většinou v tomto drobenkovém koláči. Je rychlý, levný a dělám ho z obyčejných surovin, které bývají doma skoro pořád. Fígl je v tom, že část drobenky schovám navrch a zbytek rovnou promíchám na těsto, takže odpadá zdlouhavé chystání několika misek.
Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a rychlý drobenkový koláč s ovocem je na stole dřív, než se uvaří káva

Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a rychlý drobenkový koláč s ovocem je na stole dřív, než se uvaří káva

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí pár surovin a rychlý drobenkový koláč s ovocem je na stole dřív, než se uvaří káva
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 01:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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