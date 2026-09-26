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Curry mohl vzít maximum. Místo toho dal Warriors prostor na poslední pokus postavit kolem něj vítězný tým

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Stephen Curry se s Golden State Warriors dohodl na dvouletém prodloužení za 116 milionů dolarů s hráčskou opcí na sezonu 2028/29. Mohl dostat víc, ale přijal zhruba o 20 milionů nižší částku. Pro klub, který loni skončil 37–45, je to velmi konkrétní pomoc: čas na Curryho kariéře ubývá rychleji než možnosti postavit kolem něj ještě jeden skutečně silný tým.
Curry mohl vzít maximum. Místo toho dal Warriors prostor na poslední pokus postavit kolem něj vítězný tým

Curry mohl vzít maximum. Místo toho dal Warriors prostor na poslední pokus postavit kolem něj vítězný tým

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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