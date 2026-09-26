Curry mohl vzít maximum. Místo toho dal Warriors prostor na poslední pokus postavit kolem něj vítězný tým

Stephen Curry nikdy nemusel dokazovat Golden State Warriors, co pro ně znamená. Čtyři tituly, dvě ceny MVP a kariéra, která prakticky změnila způsob, jakým se v NBA přemýšlí o střelbě za tři body, jsou dostatečně přesvědčivý argument.
Nová smlouva proto není klasickou situací, kdy si klub zajišťuje svoji hvězdu dřív, než ji začne lákat konkurence. Curry i Warriors už několik měsíců otevřeně říkali, že chtějí jeho kariéru dokončit společně. Teď se dohodli na dvouletém prodloužení za 116 milionů dolarů, přičemž druhá sezona obsahuje hráčskou opci. Pokud ji Curry využije, mohl by v dresu jediného klubu odehrát dvacet sezon.
Zajímavější než délka smlouvy je ale částka. Curry měl podle reportovaných podmínek možnost dostat výrazně víc, přesto přijal kontrakt přibližně o 20 milionů dolarů pod maximem. Warriors tím získávají trochu větší manévrovací prostor ve chvíli, kdy jej potřebují možná víc než kdy dřív.
Golden State už neudržuje dynastii. Snaží se postavit její poslední verzi
Warriors minulou sezonu skončili 37–45. Curry kvůli problémům s kolenem odehrál jen 43 zápasů, přesto stále průměroval 26,6 bodu a střelecky zůstával na úrovni, která rozhodně nevypadá jako dojíždění kariéry. Právě to vytváří zvláštní situaci.
Kdyby Curryho výkonnost prudce klesala, klub by mohl relativně snadno přijmout, že slavná éra končí. Jenže on pořád hraje dost dobře na to, aby Golden State mělo důvod zkoušet ještě jeden útok. Problém už tedy není v něm. Problém je všechno kolem.
Warriors potřebují najít dost obrany, tvorby hry, zdraví a hloubky, aby Curryho poslední elitní roky nebyly jen sérií pěkných individuálních večerů v průměrném týmu. A na podobnou opravu potřebujete flexibilitu. Curry jim právě malou část z ní poskytl sám.
Dvacet milionů samozřejmě samo o sobě titul nekoupí
V kontextu současné NBA nejde o magickou částku, která najednou otevře dveře k další superhvězdě. Platový strop, aprony a další omezení fungují podstatně složitěji.
Rozdíl mezi maximální smlouvou a tím, co Curry přijal, ale může rozhodnout o tom, zda klub získá kvalitního hráče navíc, udrží někoho z rotace nebo se při dalším pohybu nemusí vzdát jiné možnosti.
Právě proto je Curryho rozhodnutí zajímavé. Nevzdal se peněz proto, aby Warriors mohli říkat, že jejich legenda udělala hezké gesto. Vzdal se části maxima proto, aby jeho vlastní poslední roky měly o trochu větší sportovní šanci.
Čas je teď nejdražší položkou celé stavby
Curry je stále mimořádný basketbalista, ale v březnu mu bude devětatřicet. Golden State proto nemůže pracovat s horizontem pěti let a čekat, jestli nějaký mladý hráč doroste. Potřebuje řešení, která fungují teď. To je úplně jiný typ stavby mužstva než před deseti lety, kdy Curry, Klay Thompson a Draymond Green teprve vstupovali do nejlepšího období kariéry.
Tehdy Warriors vytvářeli budoucnost. Dnes se snaží využít zbytek současnosti. A proto je nová smlouva zajímavější než běžné prodloužení superstar. Curry už dal Golden State nejlepší část své kariéry. Teď klubu dává i trochu finančního prostoru, aby zjistil, zda mu za to ještě jednou dokáže postavit mužstvo, které bude mít na jaře opravdu o co hrát.
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Zdroje: Reuters – Stephen Curry, Warriors agree on 2-year, $116M extension [1].