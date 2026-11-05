Manchester United prohrával s AS Řím 0:2. Carrickův tým zachránil Cunha, který pak dostal červenou

Manchester United v posledních letech opakovaně dokazuje, že dokáže během jednoho zápasu předvést úplně rozdílné výkony. Proti AS Řím se tato vlastnost projevila v mimořádně dramatické podobě.
Už po sedmnácti minutách prohrával domácí tým 0:2. Na konci večera ale slavil vítězství 3:2, o které se dvěma pozdními góly postaral Matheus Cunha.
A aby byl příběh kompletní, brazilský útočník zápas ani nedohrál. Krátce po rozhodující brance dostal druhou žlutou kartu.
Úvod, který odhalil staré problémy
AS Řím vstoupilo do utkání velmi dobře. V jedenácté minutě otevřel skóre Matías Soulé a o šest minut později zvýšil Donyell Malen z penalty.
Manchester United znovu doplácel na nepřesnosti v defenzivě. První branka přišla po situaci, kdy Soulé využil prostor za obráncem Aydenem Heavenem. Při druhé se stejný hráč dopustil hry rukou, po které následoval pokutový kop.
Svěřenci Michaela Carricka se sice snažili dostat zpět do zápasu, ale dlouho jim chyběla přesnost ve finální fázi. Ještě před přestávkou měli několik příležitostí, které však nedokázali proměnit.
Penalta, která se musela opakovat
Klíčový okamžik přišel v 58. minutě. Cunha byl faulován Gianlucou Mancinim a rozhodčí nařídil penaltu. Bruno Fernandes ovšem napoprvé neuspěl, protože brankář Devis Vásquez jeho střelu zneškodnil.
Kvůli předčasnému vběhnutí hráče AS Řím do pokutového území se však kop opakoval. Na druhý pokus už Fernandes nezaváhal a snížil na 1:2. Od tohoto okamžiku se změnila atmosféra utkání. Manchester začal hrát sebevědoměji a postupně dostával hosty pod stále výraznější tlak.
Bryan Mbeumo trefil během jediné akce obě tyče. Domácí však ještě museli čekat na vyrovnání.
Cunhových několik minut
V 83. minutě přišla odměna. Fernandes poslal míč do pokutového území, obrana AS Řím nedokázala situaci vyřešit a Cunha vyrovnal. O pouhé tři minuty později se Brazilec prosadil znovu. Po přihrávce střídajícího Shea Laceyho se dostal do zakončení a překonal Vásqueze střelou k bližší tyči.
Old Trafford explodoval nadšením. Manchester během několika minut proměnil téměř ztracené utkání ve vítězství. Cunha ale zároveň ukázal, jak rychle se může hrdina dostat do problémů. Po oslavě rozhodující branky dostal žlutou kartu a následně se dopustil dalšího faulu, za který následovalo druhé napomenutí a vyloučení.
Co tento obrat skutečně vypovídá o United?
Pro Carricka je vítězství důležité především po předchozí ligové porážce s Chelsea. Manchester dokázal překonat velmi nepříznivý vývoj a jeho hráči se ani za stavu 0:2 nevzdali. Zároveň ale zůstává otázka, proč se do podobné situace vůbec dostali.
Oba rychlé góly AS Řím ukázaly, že defenzivní problémy nezmizely. Manchester navíc potřeboval pokutový kop a dvě branky v posledních deseti minutách, aby situaci zachránil. Na druhou stranu právě schopnost vytvářet tlak a dostávat se do šancí i v nepříznivém vývoji patří mezi vlastnosti, které tým potřebuje.
Jediný dramatický obrat ještě nedokazuje dlouhodobé zlepšení. Může však představovat důležitý impuls. Pro Michaela Carricka bude zásadní, zda jeho mužstvo dokáže podobnou intenzitu předvádět pravidelně, ideálně bez nutnosti dohánět dvoubrankovou ztrátu.
United čeká další ligové utkání proti Aston Ville. A právě tam se ukáže, zda vítězství nad AS Řím přineslo skutečnou změnu, nebo jen další jednorázový výbuch emocí na Old Trafford.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Manchester United – Official match report: Manchester United 3:2 AS Roma [2].