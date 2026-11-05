Como nastřílelo devět gólů v Lize mistrů. Fàbregasův projekt už není jen zajímavým experimentem

Když Como vstupovalo do své první sezony v Lize mistrů, jeho účast sama o sobě představovala mimořádný úspěch. Jenže mužstvo Cesca Fàbregase se očividně nehodlá spokojit s rolí sympatického nováčka, kterému velké evropské zápasy přinesou především zkušenosti.
Ve středu večer předvedlo výsledek, na který se bude vzpomínat ještě dlouho. Na stadionu francouzského Lens zvítězilo 9:1 a vyrovnalo rekordní osmigólový rozdíl v historii Ligy mistrů.
Takovým rozdílem předtím zvítězily Liverpool nad Beşiktaşem v roce 2007 a Real Madrid nad Malmö v roce 2015. Como se navíc stalo prvním týmem, který v moderní éře soutěže dokázal nastřílet devět branek na hřišti soupeře.
Zápas, ve kterém Lens nedostalo příležitost se vzpamatovat
Už první poločas ukázal, že domácí čeká mimořádně těžký večer. Tasos Douvikas skóroval dvakrát a Nico Paz přidal třetí branku.
Po přestávce se z jednoznačného vedení stala demolice. Prosadili se Lucas Da Cunha a Marc-Oliver Kempf, Douvikas završil hattrick a další branky přidali Mattia Liberali, Martin Baturina a Matteo Papaccioli.
Lens dokázalo pouze snížit zásluhou Rubena Aguilara.
Zajímavé přitom není jen konečné skóre. Devět gólů si rozdělilo sedm hráčů a jediným trojnásobným střelcem byl Douvikas. Výsledek tedy nestál na jednom výjimečně produktivním útočníkovi, ale na schopnosti dostávat do zakončení různé hráče.
To samo o sobě ještě nedokazuje dokonalost herního systému. Je to však dobrý důvod podívat se na mužstvo podrobněji.
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Fàbregas už nemusí nikomu vysvětlovat, proč ho trenérská práce baví
Cesc Fàbregas patřil během hráčské kariéry k nejinteligentnějším záložníkům své generace. V Arsenalu, Barceloně i Chelsea stavěl svou hru na čtení prostoru, načasování přihrávek a schopnosti rozhodovat pod tlakem.
Jako trenér nyní buduje Como, které je ochotné hrát aktivně i proti soupeřům s výrazně delší evropskou tradicí.
Právě to je na jeho projektu nejzajímavější. Menší klub může při vstupu do elitní soutěže zvolit opatrnou cestu, bránit hluboko a doufat v jednotlivé protiútoky. Como se ovšem snaží být nebezpečné především vlastní aktivitou.
Pro takový fotbal potřebuje hráče, kteří se nebojí kombinovat v omezeném prostoru, jsou schopni rychle reagovat na změnu situace a dokážou se zapojit do útočné akce i mimo svou obvyklou pozici.
Devět gólů proti Lens ukázalo jeho útočný potenciál v mimořádně výrazné podobě.
Douvikasův hattrick je jen část příběhu
Řecký útočník Tasos Douvikas se třemi góly dostal na šest branek v aktuálním ročníku Ligy mistrů a podle UEFA se po středečním zápase posunul do čela tabulky střelců.
Pro útočníka je podobný večer samozřejmě mimořádný. Pro trenéra ale může být ještě důležitější, že se do střelecké listiny zapojilo tolik různých hráčů.
Pokud soupeř soustředí veškerou pozornost na jednoho zakončovatele, nabízí prostor ostatním. Como proti Lens ukázalo, jak nebezpečné může být mužstvo, jehož produktivita není závislá na jediném jménu.
Jedna demolice ještě nedělá evropského favorita
Tady je ovšem potřeba ubrat nadšení. Výsledek 9:1 je historický, ale automaticky neznamená, že Como patří mezi nejlepší týmy Evropy.
Pro takové hodnocení je důležitější konzistence, výkony proti různým typům soupeřů a schopnost zvládat zápasy, ve kterých mužstvu nefunguje útočná hra.
Po čtyřech kolech ligové fáze však Como figuruje na čtvrtém místě tabulky a svůj debut proměňuje v mimořádně zajímavý příběh.
Fàbregasův projekt tak stojí před novou výzvou. Dokázat, že devět gólů v Lens nebylo jen výjimečným večerem, ale nejvýraznějším projevem dlouhodobě budovaného mužstva.
Nejbližší evropské zápasy budou v tomto směru mnohem důležitější než samotný rekord. Soupeři už totiž budou proti Comu nastupovat s vědomím, že nejde o žádného neškodného nováčka.
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Zdroje: Vše o sportu [1], UEFA – Champions League round-up: Como equal biggest-ever win [2], UEFA – Biggest Champions League wins [3].