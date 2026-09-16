Zavařená cuketa do sladkokysela: Chytrý způsob, jak využít přebytky ze zahrady na později

Jakmile
na záhoně opravdu začne, bývá to znát během pár dnů. V pondělí si člověk odnese dvě, ve čtvrtek už překáží na kuchyňské lince celá hromádka a venku mezitím dorůstají další. cuketa Nastrouhat ji a zavařit není žádná velká kuchařská paráda, spíš praktické řešení: umýt, případně oloupat, nastrouhat, natlačit do sklenic, přelít nálevem a zavřít. Práce obyčejná, ale v zimě se umí hodit.
Tenhle postup na zavařené cukety je schválně
jednoduchý. Ne pokaždé je chuť stát u prkénka s paprikami, cibulí a vymýšlet, co dalšího do sklenic přidat. Nálev tu tvoří voda, ocet, sůl a cukr, tedy základ, který se při domácím zavařování používá roky. Kdo má rád výraznější chuť, může přihodit hořčičné semínko, pepř, bobkový list nebo . U strouhané cukety ale dost často vyhraje úplně prostá verze. Později se s ní pracuje snáz. kopr
Cuketa samozřejmě není jen zelená výplň do
sklenice. Je lehká, vodnatá, obsahuje trochu vlákniny, vitamin C a také draslík, na což upozorňuje i Healthline. Sama o sobě z ní zázračná výživová bomba nebude, v kuchyni má ale své jasné místo. Jednu věc se nevyplatí brát lehce: sklenice musí být čisté a dobře zavřené. U zavařování se i malá nepozornost někdy připomene dost nepříjemně. Recept na jednoduchou zavařenou cuketu
Doba přípravy: 40 minut + zavařování 20 minut Co potřebujeme
Sklenice:
Nálev: 1 l vody 250 ml octa 2 lžíce soli 3 lžíce cukru Postup přípravy jednoduché zavařené cukety do sklenice
1.
Cuketu pořádně omyjte. Mladé plody se většinou loupat nemusí, u starších je lepší slupku odstranit a vydlabat měkký střed se semínky. Pak cuketu nastrouhejte nahrubo.
2. Nastrouhanou
cuketu rozdělte do čistých a suchých sklenic. Lehce ji upěchujte, ale netlačte ji až úplně k víčku. Nahoře nechte přibližně 1 až 2 centimetry volného místa.
3. Do hrnce dejte
vodu, přilijte ocet, přidejte sůl a cukr a směs krátce svařte. Není potřeba dlouhé vaření, jde hlavně o to, aby se sůl s cukrem rozpustily. Foto: Cooky.cz, Cuketa, která neomrzí ani v listopadu: Zavařená cuketa do sladkokysela zachrání přebytky i večeře ve všední den
4. Horkým
nálevem zalijte cuketu ve sklenicích. Měla by být ponořená. Hrdla sklenic otřete, dobře zavíčkujte a přendejte je do zavařovacího hrnce.
5. Zavařujte
20 minut při 80 °C. Potom sklenice opatrně vytáhněte, na krátkou chvíli je otočte dnem vzhůru a pak je nechte bez dalšího přenášení vychladnout.
TIP: Pokud chcete chuť trochu posunout, dejte do každé sklenice pár zrnek hořčičného semínka nebo menší kousek kopru. U strouhané cukety to bohatě stačí. Co se z ní pak dá udělat?
Zavařená strouhaná cuketa se dá přidat do
bramboráků, placiček, polévek i k dušenému masu. Před použitím ji slijte, případně ještě trochu vymačkejte. Ve spíži je to zkrátka praktický polotovar, po kterém se sáhne hlavně ve dnech, kdy lednice zrovna neoplývá zásobami.
Musí se cuketa loupat? Mladá cuketa obvykle ne. U přerostlých kusů se loupání vyplatí, protože slupka bývá tužší a semena uvnitř už hodně vodnatá.
Můžu ubrat ocet? Ubrat lze, ale opatrně. Některé recepty to dělají kvůli jemnější chuti nálevu, při zavařování se však velké zásahy do poměrů nevyplácejí.
Lze přidat další zeleninu? Ano, běžně se přidává paprika, cibule nebo česnek. Jen je dobré počítat s tím, že směs bude chuťově výraznější a méně univerzální.
Dokonale křupavé okurky na zimu bez vaření: Díky kopru, česneku a lahodnému nálevu nemají konkurenci
Cuketové zelí ve sklenicích je praktická a zdravá zásoba k masu, knedlíkům i rychlé večeři
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline