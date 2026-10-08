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Metabolický syndrom představuje pro tělo závažnou hrozbu. Jeho varovné projevy si zaslouží okamžitou pozornost

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Metabolický syndrom je odborný výraz, který zahrnuje několik rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, abdominální obezita, snížená schopnost využívat glukózu (inzulínová rezistence), porucha hladin lipidů (dyslipidemie), zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. Lidé s tímto syndromem mají také zvýšené riziko diabetu II. typu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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