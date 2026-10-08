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Proč Američané volí v úterý a Češi v pátek a sobotu: Volební den určovaly kostely, sklizeň i vzdálenost na koni

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Neexistuje žádný přirozený den pro volby. Američané chodí k urnám v úterý, v mnoha evropských zemích se hlasuje v neděli a Češi jsou zvyklí na pátek a sobotu.
Proč Američané volí v úterý a Češi v pátek a sobotu: Volební den určovaly kostely, sklizeň i vzdálenost na koni

Proč Američané volí v úterý a Češi v pátek a sobotu: Volební den určovaly kostely, sklizeň i vzdálenost na koni

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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