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Mrtvé novorozeně v kontejneru: Policisté dopadli matku, obvinili ji z vraždy

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Dennívýzva
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V případu mrtvého novorozence, který byl nalezen 13. září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami, dochází k rozuzlení. Policistům se i díky plošnému DNA screeningu podařilo vypátrat matku dítěte a zadržet ji. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Mrtvé novorozeně v kontejneru: Policisté dopadli matku, obvinili ji z vraždy

Mrtvé novorozeně v kontejneru: Policisté dopadli matku, obvinili ji z vraždy

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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