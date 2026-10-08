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Praha otevřela nový parkovací dům u Opatova

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Praha 11 má od 7. října nový parkovací dům Park & Ride na Opatově. Čtyřpodlažní objekt vyrostl při východní straně ulice Chilská, v prostoru…
Slavnostní otevření parkovacího domu P+R Opatov

Slavnostní otevření parkovacího domu P+R Opatov

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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