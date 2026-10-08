Náchodská nemocnice zbourá dva pavilony. Vyroste nový za 1,5 miliardy

Stavba začíná přípravnými pracemi, které musí být dokončené a zkolaudované nejpozději do května příštího roku. Teprve potom budou moci stavbaři zbourat současné pavilony D a E.
Nemocnice přitom musí po celou dobu dál fungovat. Ještě před demolicí proto vznikne nové únikové schodiště u pavilonu C, upraví se únikové cesty v pavilonech A a B a na jiné místo se přesune zásobník medicinálního kyslíku. Úpravy čekají také pavilony J a K, kam se dočasně přestěhují některá pracoviště z budov určených k demolici.
„Nejde o stavbu, kde bychom mohli jednoduše zbourat staré objekty a začít stavět nové. Nemocnice bude po celou dobu v provozu a naší snahou je, aby stavba na pacienty dopadla co možná nejméně,“ uvedl krajský radní pro investice a majetek Zdeněk Praus.
Po dokončení příprav přijde na řadu demolice. Na místě dvou starých budov následně vyroste nový pavilon D, který se se zbytkem nemocnice propojí koridorem a centrální zastřešenou halou. Součástí projektu bude také nová podzemní vyšetřovna CT.
Nový objekt nabídne laboratorní patro s transfuzní stanicí, hematologií, mikrobiologickou a biochemickou laboratoří. Přestěhují nebo rozšíří se také interní a urologické ambulance, onkologický stacionář, hemodialýza a urologické oddělení.
Vznikne zde rovněž interní jednotka intenzivní péče, jednotka intermediální péče, standardní interní lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Projekt počítá také s rozšířením dětského lůžkového oddělení, novými prostory radiologie a hospodářským zázemím pro zásobování nemocnice.
Hlavním cílem je přestěhovat zbývající pracoviště z horní části nemocnice do dolního areálu. Pacienti by díky tomu nemuseli přecházet mezi dvěma oddělenými částmi a jednotlivá pracoviště by na sebe měla lépe navazovat.
„Výsledkem bude moderní a provozně propojený nemocniční areál, kde budou soustředěny klíčové zdravotnické provozy a který nabídne výrazně lepší podmínky pacientům i zdravotníkům,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Zakázku za 1,525 miliardy korun bez DPH získalo sdružení společností GEOSAN a BAK. Dokončení stavby včetně kolaudace kraj předpokládá do listopadu 2029.
Královéhradecký kraj investoval do náchodské nemocnice během posledních deseti let už více než dvě miliardy korun. První velká etapa skončila v roce 2020 výstavbou pavilonů J a K. Později přibyl také parkovací dům, nový hlavní vstup s urgentním příjmem, modernizovaný gastroprovoz a léčebná zahrada.