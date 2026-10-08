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Náchodská nemocnice zbourá dva pavilony. Vyroste nový za 1,5 miliardy

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Náchodskou nemocnici čeká další velká proměna. Dva současné pavilony půjdou k zemi a nahradí je nový objekt s onkologií, dialýzou, internou, laboratořemi i dalšími pracovišti. Kraj za druhou etapu modernizace zaplatí více než 1,5 miliardy korun bez DPH. Hotovo má být na podzim roku 2029.
Náchodská nemocnice zbourá dva pavilony. Vyroste nový za 1,5 miliardy

Náchodská nemocnice zbourá dva pavilony. Vyroste nový za 1,5 miliardy

Zdroj: Vizualizace Královéhradeckého kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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