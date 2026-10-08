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Do Evropy míří arktický vzduch, který má způsobit vážné následky: Meteorologové prozradili, které dny budou nejhorší

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Evropu čeká prudké ochlazení a první velká sněhová nadílka. V Alpách může napadnout až půl metru sněhu.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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