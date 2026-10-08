Do Evropy míří arktický vzduch, který má způsobit vážné následky: Meteorologové prozradili, které dny budou nejhorší

Do Evropy míří arktický vzduch, který má způsobit vážné následky: Meteorologové prozradili, které dny budou nejhoršíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Magnific
Článek byl publikován 08.10.2026 11:59
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