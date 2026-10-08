Pardubický kraj hostil slovenské a polské novináře na podzimních press tripech

Pardubický kraj se v září a říjnu stal cílem dvou press tripů pro zahraniční novináře. Destinační společnost Východní Čechy je připravila ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism a představila region hned z několika různých perspektiv.
Slovenská skupina sedmi novinářů přijela ve dnech 18. až 20. září. Třídenní program byl zaměřen na kulturu, architekturu a lifestyle. Hned první den v Pardubicích zahrnoval návštěvu renesančního zámku, kde si účastníci prohlédli i rekonstruovaný sál navržený architektkou Evou Jiřičnou jako příklad propojení historického prostředí se současnou architekturou. Program pokračoval v Gočárově galerii a areálu Automatických mlýnů, tedy v bývalém industriálním objektu přeměněném na kulturní centrum. Večer novináři navštívili představení Ve Východočeském divadle Pardubice.
Druhý den patřil Chrudimi, kde novináři prošli Muzeum loutkářských kultur, historické centrum i expozici věnovanou Alfonsi Muchovi. Nechyběla zastávka v restauraci Tlustá Kachna, doporučované průvodcem Michelin. Závěrečný den skupinu zavedl do Slatiňan, kde se věnovala tradici chovu koní, a do Heřmanova Městce, kde poznala historii místní židovské komunity prostřednictvím synagogy a hřbitova. Cestu uzavřela návštěva Gallery Cyrany se sbírkou českého moderního umění.
Polská skupina šesti novinářů přijela na přelomu září a října, konkrétně 1. a 2. října. Dvoudenní cesta byla pojata jako společná prezentace Pardubického a Královéhradeckého kraje se zaměřením na gastronomii a kulturní dědictví. Program začal na Farmě Heřmanice s ochutnávkou farmářských sýrů a pokračoval návštěvou poutního kláštera na Hoře Matky Boží v Hedči. Druhý den byl věnován Litomyšli, jejímu renesančnímu zámku na seznamu UNESCO, rodnému bytu Bedřicha Smetany a Portmoneu, muzeu výtvarníka Josefa Váchala. Gastronomickou zastávkou se stala restaurace Bohém, která v Michelin Guide Czechia 2025 získala ocenění Bib Gourmand.
Radní Pardubického kraje pro cestovní ruch Petra Šimečková označila press tripy za důležitý nástroj zahraniční propagace, protože novinářům umožňují poznat region osobně a následně o něm informovat své publikum. Ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková k tomu dodala, že právě osobní zkušenost je pro následnou mediální prezentaci regionu velmi cenná.
Zdroj: Pardubický kraj