Google oznámil největší update Androidu za celé roky. Jenže ho skoro žádné telefony nezvládnou spustit

Dne 12. května 2026 Google oznámil něco, co sám označuje za přerod Androidu z operačního systému na „intelligence system“. Gemini Intelligence není jedna nová funkce ani aplikace. Jde o soubor AI funkcí integrovaných do Androidu, které mají umět jednat za uživatele napříč vybranými aplikacemi, pracovat s osobním kontextem a automatizovat vícekrokové úkoly, od rezervací a nakupování až po vyplňování formulářů a vytváření widgetů přirozeným jazykem. Současně s tímto oznámením Google zveřejnil seznam podporovaných telefonů, na kterém figuruje právě sedm modelů. Sedm. Ne sedm řad, sedm konkrétních přístrojů. Všechno ostatní, včetně řady loňských vlajkových lodí, zatím zůstává mimo tento program.
Co přesně Gemini Intelligence umí a proč je to tak velká věc
Označení „největší update za celé roky“ nestojí na jednom tlačítku v rohu obrazovky. Google tentokrát představil celou sadu vzájemně propojených schopností:
- Agentní automatizace – AI dokáže provádět vícekrokové úkoly ve vybraných aplikacích, například objednat zboží, provést rezervaci nebo nakoupit online.
- Proaktivní asistence – systém dokáže na základě kontextu navrhovat relevantní akce a informace, například zobrazit rezervační kód nebo informace k cestě ve chvíli, kdy je potřebujete.
- Rambler v Gboardu – funkce, která vezme přirozeně namluvenou myšlenku a přetvoří ji do čistého, strukturovaného textu s odstraněním výplňových slov a doplněnou interpunkcí.
- Gemini Notebook – výzkumný a analytický nástroj pro práci se zdroji a delšími materiály.
- AI doplňování formulářů – Gemini Intelligence přináší nástroje, které mají usnadnit práci s formuláři a jejich vyplňováním.
- Widgety v přirozeném jazyce – stačí popsat, co chcete na ploše vidět, a systém může vytvořit vlastní widget.
K tomu se přidává fungování napříč ekosystémem zařízení, včetně hodinek, automobilů nebo dalších zařízení propojených s Androidem. Tohle není jen další drobné vylepšení. Google se snaží změnit způsob, jakým má Android reagovat na uživatele a jeho potřeby. A právě proto jsou požadavky na podporovaná zařízení poměrně přísné.
Sedm telefonů a proč zrovna tyhle
Aktuální oficiální seznam telefonů s Gemini Intelligence vypadá takto: Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold. To je vše.
Google přitom nastavil podmínky, které jdou dál než k pouhému požadavku na operační paměť. Základem je nejméně 12 GB RAM, ale telefon zároveň musí mít kvalifikovaný čip, pokročilé možnosti AI zpracování přímo v zařízení, nejnovější schopnosti zpracování médií a splňovat příslušné výkonnostní požadavky. Google tedy neurčuje způsobilost jedním parametrem, ale kombinací hardwaru a softwaru.
A tady přichází ta bolestivá pointa. Samsung Galaxy Z Fold7 má v nejvyšší variantě 16 GB RAM. Pixel 9 Pro má 16 GB RAM a čip Tensor G4 s podporou funkcí Gemini Nano. Oba telefony zvládají řadu dílčích AI funkcí. Ani jeden ale na aktuálním seznamu Gemini Intelligence nefiguruje. Nejde tedy jen o to, jestli telefon „utáhne“ AI výpočty. Rozhodující je také to, zda konkrétní zařízení splňuje celý kvalifikační profil Googlu a je do programu zařazeno.
Android se poprvé dělí jinak než podle verze systému
Tohle je podle nás nejzásadnější důsledek celého oznámení. Dosud se Android lámal především podle verze systému a podpory konkrétního zařízení. Teď vzniká další dělicí čára: telefony s plnohodnotným balíkem Gemini Intelligence a telefony bez něj. A ta čára nesleduje jednoduše cenu ani stáří přístroje. Řídí se hardwarovými, softwarovými a výkonnostními požadavky, které stanovil Google.
Google přechod vysvětluje technickými požadavky a postupným nasazováním funkcí. Gemini Intelligence má být dostupné na nejpokročilejších zařízeních a jednotlivé funkce se mají rozšiřovat postupně. Některé agentní funkce Gemini přitom Google začal zpřístupňovat už dříve na vybraných telefonech, například na Pixelu 10 a Galaxy S26. Přímý důkaz, že by šlo o záměrný tlak na nákup dražších telefonů, v dostupných zdrojích není, ale současná pravidla pochopitelně zvýhodňují nejnovější vlajková zařízení.
Pro srovnání: Apple Intelligence podporuje na iPhonech řadu modelů od iPhonu 15 Pro a novějších. Google se současným seznamem sedmi konkrétních telefonů působí podstatně restriktivněji.
Co to znamená pro české uživatele
Z potvrzených modelů si v Česku koupíte Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL přes Google Store CZ a Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra přes Samsung CZ. U Galaxy Z Flip8 a Pixelu 11 Pro Fold českou oficiální prodejní stránku zatím nemáme potvrzenou.
Ale i kdybyste si jeden z těchto telefonů pořídili, plný balík Gemini Intelligence v češtině zatím automaticky nedostanete. Dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle země, jazyka i konkrétního zařízení. Některé pokročilé funkce proto mohou být v Česku nebo v češtině omezené či nedostupné. Samotná aplikace Gemini je v Česku dostupná a čeština patří mezi podporované jazyky, některé hlasové a akční funkce jsou ale v jednotlivých jazycích omezené.
Důležité je ale odlišit dvě věci. „Nemám Gemini Intelligence“ neznamená „nemám žádnou Google AI“. Základní aplikace Gemini funguje na zařízeních s Androidem 9 a novějším, pokud mají alespoň 2 GB RAM. A pokud vám v Gemini něco chybí, Google přímo doporučuje v případě nepodporované funkce přepnout zpět na Google Assistanta.
Briefing versus operační systém
Nabízí se otázka, jestli Samsung se svou funkcí Now Brief nenabízí něco podobného. Odpověď: ne tak docela. Now Brief je personalizovaný přehled, který uživateli nabízí relevantní informace podle jeho aktivit a kontextu. Užitečné, ale zaměřené především na přehled a doporučení. Gemini Intelligence je širší systémová vrstva, která má umožnit agentní práci v aplikacích, práci s kontextem a automatizaci vícekrokových úkolů.
Právě v tom je jádro celého příběhu. Google neoznámil jednu novou funkci. Oznámil nový směr Androidu a současně řekl, že jeho nejpokročilejší AI funkce zatím dostane jen hrstka telefonů. Kdy se seznam rozšíří, záleží na tom, jak bude Google jednotlivé funkce a zařízení postupně kvalifikovat. Sedm telefonů je dnes oficiálně potvrzených, zbytek zatím zůstává mimo seznam.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman