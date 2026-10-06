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Qualcomm uzavřel licenční dohodu s Huawei, koupí si i její patenty

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Začalo se proslýchat, že si Qualcomm od Huawei licencoval technologii LogicFolding pro výrobu pokročilejších čipů. K dohodě mezi těmito značkami sice došlo, ale ve skutečnosti je mnohem rozsáhlejší…
Huawei CEO

Huawei CEO

Zdroj: LinkedIn
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 22:00

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