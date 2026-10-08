Domek zahradníka na hradě Kámen projde kompletní rekonstrukcí

Hrad Kámen na Pelhřimovsku se letos v srpnu po tříleté rekonstrukci znovu otevřel návštěvníkům, teď ale Kraj Vysočina chystá další investici do jeho areálu. Krajští radní schválili stavební záměr na celkovou revitalizaci domku zahradníka, označeného jako čp. 50. Projektová dokumentace by měla být hotova v roce 2027, samotné stavební práce kraj plánuje na roky 2028 a 2029. Odhadované náklady činí 7,5 milionu korun bez DPH.
Důvodem rekonstrukce je mimo jiné skutečnost, že hrad po vybudování nového návštěvnického centra přišel o část provozního zázemí. „Domek zahradníka je tak vhodným objektem, který můžeme pro tento účel využít. Jenže desítky let neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí, takže plánujeme jeho obnovu," vysvětlil hejtman Martin Kukla.
Budova získala svou nynější podobu při rekonstrukci a dostavbě v 70. letech minulého století. Hlavní nosné konstrukce jsou podle stavebního záměru v uspokojivém stavu, řada dalších prvků a instalací se však dostala na hranici životnosti. Přízemní objekt dnes vytápějí kamna na tuhá paliva.
Rekonstrukce proto počítá s kompletními novými rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace, opravou podlah, střechy, oken a dveří. Náměstek hejtmana zodpovědný za správu majetku Otto Vopěnka upřesnil, že součástí prací bude také zateplení střešního pláště a instalace nového systému vytápění s elektrokotlem. V přízemí vzniknou kanceláře, sociální zázemí a kuchyňka. Nové schodiště zpřístupní podkroví, kde projekt počítá se zázemím pro průvodce, společenskou místností, ložnicí, koupelnou a WC.
Kromě funkčního zázemí projekt řeší i vizuální stránku budovy. Radní pro kulturu a památkovou péči Miloš Hrůza přiblížil, že návrh počítá s úpravou vzhledu domku tak, aby se přiblížil původnímu neogotickému charakteru a navazoval na sousední návštěvnické centrum i historickou vstupní bránu.
Samotný hrad Kámen, který spravuje krajské Muzeum Vysočiny Pelhřimov, prošel rozsáhlou obnovou za přibližně 90 milionů korun, z nichž zhruba 68 milionů kraj získal z evropských fondů IROP. Součástí investic bylo i nové návštěvnické centrum v prostoru bývalého pivovaru za dalších přibližně 27 milionů korun.
Zdroj: Kraj Vysočina