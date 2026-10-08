Šaty jí byly obrovské, stylista nevěřil vlastním očím. Absolonová před narozeninovým koncertem zhubla víc, než kdokoli čekal

3. října 2026 vstoupila Monika Absolonová na pódium pražského O2 universa, aby před zaplněným sálem oslavila padesátiny koncertem nazvaným prostě „Monika slaví 50″. Bilanční show s vlastním bandem, vokalisty a smyčcovým kvartetem měla být oslavou třicetileté kariéry. Jenže zákulisí odhalilo příběh, který publikum z hlediště nevidělo, a který se stal nejsdílenějším momentem celého večera. Stylista Filip Vaněk zveřejnil na Instagramu video z posledního fittingu, kde flitrované koncertní šaty visí na zpěvačce jako na ramínku. Kostýmy, které tým chystal týdny dopředu, přestaly sedět. Absolonová totiž mezi poslední zkouškou a generálkou dál držela dietní režim a zhubla víc, než s čím střihy počítaly.
Šaty na XS, prosím
Ve videu z fittingu Vaněk drží v rukou volný bok flitrovaných šatů a konstatuje, že jsou „hodně velký“. Pokud bude dieta pokračovat, měly by být „rovnou XSko“. Nebyla to chyba krejčovské dílny, šaty odpovídaly míře z předchozí zkoušky. Jenže postava pod nimi se mezitím zmenšila.
Řešení muselo přijít rychle. Kostýmní výtvarnice Zuzana Straková spolu s Vaňkem zabíraly švy na několika modelech. U jednoho odvážnějšího kusu navíc došívali ramínka, aby při pohybu na pódiu nedošlo k neplánovanému odhalení. Celý tým pracoval ještě v den koncertu. Vaněk situaci komentoval s humorem sobě vlastním, ve videu žertoval o koktejlech, na kterých Absolonová před show byla, ale po koncertě přidal emotivní vzkaz, v němž přiznal, že plakal nad tím, „jak si to dala“.
Z velikosti 44 na 38
Přesný počet kilogramů, které Absolonová shodila bezprostředně před koncertem, veřejně nezazněl. Nejtvrdší dostupný údaj pochází z jejího letního vyjádření pro Super.cz, kde popsala proměnu z konfekční velikosti 44 na 38. V dřívějších rozhovorech a na stránce značky NUPO se opakuje rozmezí zhruba 18 až 20 kilogramů, to ale pokrývá delší období, ne jen poslední týdny před show.
Sama zpěvačka spojuje proměnu s kombinací několika metod:
- náhrada části jídel proteinovými koktejly
- přerušovaný půst s omezeným časovým oknem pro jídlo
- pravidelný pohyb
- v dřívějších rozhovorech zmíněný i stres po rozchodu jako nechtěný akcelerátor úbytku
Důležité je, že hubnutí nebylo jednorázovou akcí před koncertem. Šlo o dlouhodobý proces, který ale právě v posledních týdnech příprav pokračoval tempem, s nímž kostýmy nepočítaly.
Patnáct let se stejným stylistou
Moment s volnými šaty by nebyl tak silný, kdyby za ním nestál příběh dlouholeté spolupráce. Absolonová s Vaňkem pracuje od roku 2011, kdy získala svou první cenu Thálie. Od té doby spolu prošli desítkami premiér, galavečerů i osobních krizí, právě na ně Vaněk v pokoncertním vzkazu narážel slovy „kvůli čemu jsme spolu plakali“, aniž by upřesnil víc.
Redakci VIPŽivot neuniklo, že se na koncertních kostýmech kromě Vaňka a Strakové podílel i návrhář Lukáš Macháček a pražská značka Laformela, jejíž kousky v září 2025 oblékla i Lady Gaga. Původní stylingová vize zahrnovala i průsvitné šaty s kamínky, které Absolonová se smíchem odmítla. Na pódiu nakonec zazářila ve zlatých šatech v kleopatřím stylu, flitrovaném modelu s výrazným volánem a dalších převlecích, které odpovídaly dramaturgii večera, od muzikálové Kleopatry přes Funny Girl až po poctu Haně Zagorové.
Co vidělo publikum
Zaplněné O2 universum reagovalo potleskem vestoje. Podle reportu iDNES zazněly vlastní skladby Deníček moderní matky, Láska i Dvě srdce, muzikálové hity Teď královnou jsem já a připomínky obou tháliovských rolí. Absolonová zařadila i Asi, asi a Rybičko zlatá jako poctu Zagorové.
Vizuální dojem byl podle ohlasů stejně silný jako hudební. Komentáře na sociálních sítích i v médiích zmiňovaly „dechberoucí kostýmy“ a výrazně štíhlejší siluetu. Nikdo z publika přitom nevěděl, že ještě ráno se v zákulisí horečně zabíraly švy.
Inspirace, ne návod
Proměna Absolonové rezonuje, a je pochopitelné proč. Padesátnice, která vypadá lépe než před deseti lety, přitahuje otázky „jak na to“. Přerušovaný půst i náhrady stravy ale nejsou univerzální recept. Podle Mayo Clinic může být intermitentní půst bezpečný pro mnoho lidí, ale nevhodný pro těhotné, kojící ženy, diabetiky nebo kohokoli s historií poruch příjmu potravy. Mezi běžné vedlejší účinky patří únava, bolesti hlavy a podrážděnost, tedy přesně to, co si člověk před vyprodaným koncertem nepřeje.
Absolonová ten risk zjevně zvládla. Flitrované šaty nakonec seděly, hlas držel celý večer a Vaněk v zákulisí plakal. Ne kvůli šatům. Kvůli tomu, co všechno za těmi patnácti společnými lety bylo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová