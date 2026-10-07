Epyc Verano bude mít socket SB1, tvrdí Dynatron

Zatímco Epyc Venice tvoří široké portfolio od 8 do 256 jader (16-512 vláken) zaměřené na výkonná řešení, chystaný Epyc Verano je více zaměřený na energetickou efektivitu. Jeho platforma počítá s LPDDR5X pamětmi v podpobě modulů SOCAMM2. Když AMD poprvé veřejně o této rodině procesorů promluvila, popsala ji jako „optimalizovaný hostitelský procesor pro budoucí generace grafických karet AMD Instinct“. Vůbec poprvé se zmínka o Veranu objevila v roadmapě jako základ systémů vybavených akcelerátorem Instinct MI500, které mají na trh dorazit v roce 2027. Později AMD upřesnila, že půjde o 72jádrové (144vláknové) řešení.
Dynatron SB1-4U-ACTIVE, specifikace (Dynatron)
Díky tchajwanské společnosti Dynatron, která od roku 1991 vyrábí chladiče, jsme se dozvěděli, že Verano nebude určeno pro socket SP7 či SP8, ale pro vlastní socket nazvaný SB1. Dynatron pro něj již připravil vyobrazený chladič. Označení SB1 vyvolalo diskuze o podobě socketu. Redakce německého webu ComputerBase předpokládá, že s ohledem na písmeno „B“ může jít o BGA (Ball-Grid Array) rozhraní, takže procesor bude k základní desce připájený, podobně jako procesory Grace a Vera od Nvidie.
BGA?
Přestože takovou možnost nelze vyloučit, nelze ji ani potvrdit a vlastně ji nelze z názvu socketu odvodit. AMD totiž u stávajících BGA rozhraní písmeno „B“ nepoužívá. Viz například FPx nebo FTx. Pokud by z názvů BGA rozhraní AMD bylo možné něco usuzovat, pak jedině to, že začínají písmenem „F“. Naopak počáteční písmeno „S“ se objevuje u sTRXx nebo SPx, což jsou profesionální výměnné sockety (Threadripper, Epyc). Z tohoto hlediska by označení SB1 indikovalo spíše výměnný socket.
Použití BGA by navíc do jisté míry degradovalo přínos SOCAMM2 modulů, neboť jejich přínosem je konfigurovatelnost platformy a možnost výměny komponent. Kombinace BGA procesoru a výměnných pamětí by sice nebyl ojedinělý jev, ale pokud AMD na nasazení LPDDR5X v serverech čekala do nástupu modulů (tedy výměnného řešení), zdá se pravděpodobnější, že preferuje konfigurovatelnou platformu.
Z rozměrů chladiče, které jsou identické s Dynatron J26, lze usuzovat, že rozměry socketu budou podobné jako (přinejmenším ne větší než) u stávajícího SP7.