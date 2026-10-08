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Čísla Lukačovičových Seznam Zpráv spadla v září o 20 procent, Blesk.cz šel opět nahoru

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Po letním zpomalení nabírá opět pokles čísel Seznam Zpráv (majitel Seznam.cz/Ivo Lukačovič) rychlejší tempo. Počty zhlédnutých stránek Seznam Zpráv v devátém měsíci spadly téměř o 20 procent, dolů šlo i numero reálných uživatelů. Vyplývá to z monitoringu českého internetu NetMonitor.
Čísla Lukačovičových Seznam Zpráv spadla v září o 20 procent, Blesk.cz šel opět nahoru

Čísla Lukačovičových Seznam Zpráv spadla v září o 20 procent, Blesk.cz šel opět nahoru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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