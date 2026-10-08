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Lisa Su (AMD): V roce 2027 dojde k výraznému navýšení výrobních objemů

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Dennívýzva
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CEO AMD potvrdila, že společnost v roce 2027 pošle na trh o hodně vyšší objemy hardwaru než v předchozích letech. Ani to nemusí stačit pro pokrytí poptávky, takže dále investuje do výrobních kapacit…
Lisa Su

Lisa Su

Zdroj: Fuzheado (CC BY 4.0 DEED)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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