Lisa Su (AMD): V roce 2027 dojde k výraznému navýšení výrobních objemů

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Lisa Su (AMD): V roce 2027 dojde k výraznému navýšení výrobních objemůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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CEO AMD potvrdila, že společnost v roce 2027 pošle na trh o hodně vyšší objemy hardwaru než v předchozích letech. Ani to nemusí stačit pro pokrytí poptávky, takže dále investuje do výrobních kapacit…
Lisa SuZdroj: Fuzheado (CC BY 4.0 DEED)
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 08.10.2026 05:40
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