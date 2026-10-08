Sicario 3 má režiséra a scenáristu nové bondovky. Hvězdné obsazení míří zpět do země vlků

Když Josh Brolin v srpnu úsečně prohlásil, že třetí Sicario je „na cestě“, znělo to jako další z mnoha zdvořilostních slibů, které fanoušci slýchají od roku 2018. Tentokrát se ale návrat k mexickým hranicím skutečně dokoná, a byť u toho nebude režisér prvního dílu Denis Villeneuve, tvůrčí zastoupení je pro Sicaria bezmála snové. Podle exkluzivní zprávy Deadline se do třetího dílu vrací původní herecká trojice včetně Emily Blunt, která vynechala dvojku, režii převezme zkušený střihač Padraic McKinley a scénář napsal tvůrce Peaky Blinders Steven Knight, jenž s Villeneuvem zrovna chystá novou bondovku. Kamery se mají roztočit na začátku příštího roku.
Producenti z Black Label Media a Thunder Road si tentokrát dali na čas. Blunt, Del Toro i Brolin kývli až po přečtení Knightovy poslední verze scénáře a do výběru režiséra se zapojili osobně – s kandidáty se scházeli na vlastních schůzkách vedle producentů. Z konkurzu vyšel vítězně McKinley, jehož celovečerní prvotina The Weight s Ethanem Hawkem a Russellem Crowem letos zaujala na Sundance a u kritiků dopadla převážně dobře.
Svěřit pokračování prestižní kartelové série relativnímu nováčkovi je odvážné, ale McKinley bude mít v Knightovi pevnou oporu. Autor Peaky Blinders, Východních příslibů nebo komorní Noční jízdy, nominovaný na Oscara za kultovní Špínu Londýna, mimochodem píše i novou bondovku pro Denise Villeneuvea – tedy pro režiséra, který nekompromisní ságu Sicaria roku 2015 nastartoval. V případě Soldada jej vystřídal italský filmař Stefano Sollima, jenž stejně jako Villeneuve točil podle scénáře Taylora Sheridana. Tvůrce Yellowstoneu se v této dekádě vyšvihl mezi nejžádanější scenáristy zámořského streamování a Sicaria 3 přenechal Knightovi, jenž VOD službám v posledních letech přispíval seriály jako Tisíc ran nebo Pluk mizerů.
Původní Sicario postavil idealistickou agentku FBI v podání Blunt mezi cynického operativce CIA Gravera a tichého mstitele Alejandra, přičemž žena s rostoucím sebezapřením sledovala, jak americká strana v drogové válce bez mrknutí oka přebírá metody kartelů. Naturalistická brutalita, meditativní tempo a Deakinsova kamera vynesly třicetimilionovému thrilleru téměř 85 milionů dolarů a tři oscarové nominace. Soldado o tři roky později už stál na jiných základech – Sollima (Gomora) vsadil na přímočařejší akci, Blunt chyběla a s ní i morální svědomí příběhu, takže výsledek i přes srovnatelné tržby leckomu připomínal spíš solidní žánrovku pro streaming.
Trojka se připravovala prakticky od premiéry Soldada, prošla několika verzemi scénáře a ještě v roce 2023 producenti Molly Smith a Trent Luckinbill tvrdili, že jsou „velmi blízko“. Pak přišla stávka scenáristů a hlavně opatrnost: bez pořádného uzavření Alejandrova příběhu prý nemělo smysl točit. Del Toro tedy přirozeně nebude chybět, s Brolinem se tak nějak počítalo a Blunt je zásadní staronovou posilou, která projektu v kinech udělá větší reklamu, byť letošní sci-fi Stevena Spielberga Den odhalení finančně zcela nespasila – předvedla ale jeden ze svých nejlepších výkonů.
Zajímavé to přitom bude s distribucí. První dva díly vydala společnost Lionsgate, nynější hotový balíček s hvězdami a scénářem ale producenti nabídnou na trhu, kde už o něj údajně projevilo zájem několik studií. Nikoho by nepřekvapilo, kdyby nejaktivnějším z nich bylo Paramount Skydance, čerstvě pohlcující Warner Bros. a nažhavené na všemožná lukrativní pokračování.
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zdroje: Deadline, Kinobox