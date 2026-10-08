Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sicario 3 má režiséra a scenáristu nové bondovky. Hvězdné obsazení míří zpět do země vlků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když Josh Brolin v srpnu úsečně prohlásil, že třetí Sicario je „na cestě“, znělo to jako další z mnoha zdvořilostních slibů, které fanoušci slýchají od roku 2018. Tentokrát se ale návrat k mexickým hranicím skutečně dokoná, a byť u toho nebude režisér prvního dílu Denis Villeneuve, tvůrčí zastoupení je pro Sicaria bezmála snové. Podle exkluzivní zprávy Deadline se do třetího dílu vrací původní herecká trojice včetně Emily Blunt, která vynechala dvojku, režii převezme zkušený střihač Padraic McKinley a scénář napsal tvůrce Peaky Blinders Steven Knight, jenž s Villeneuvem zrovna chystá novou bondovku. Kamery se mají roztočit na začátku příštího roku.
Sicario 3 má režiséra a scenáristu nové bondovky. Hvězdné obsazení míří zpět do země vlků

Sicario 3 má režiséra a scenáristu nové bondovky. Hvězdné obsazení míří zpět do země vlků

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Superagent vs. český účetní a jeho pes. Připomeňte si kultovní parodii Konec agenta W4C
Kinobox Daily: Superagent vs. český účetní a jeho pes. Připomeňte si kultovní parodii Konec agenta W4C
Rodinné drama na place i mimo něj. Milovaný Javier Bardem září v prvním traileru
Rodinné drama na place i mimo něj. Milovaný Javier Bardem září v prvním traileru

Javier Bardem hraje egoistického režiséra, který do svého nového filmu obsadí vlastní dceru. Kromě...

Superhrdinská krize identity. VisionQuest ukazuje komiksový nářez plný robotů a velkolepé akce
Superhrdinská krize identity. VisionQuest ukazuje komiksový nářez plný robotů a velkolepé akce

První trailer na novou seriálovou marvelovku nás trochu mátl, druhý naopak zjednodušuje očekávání....

Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy
Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy

Dexter Morgan patří mezi nejslavnější seriálové postavy tohoto tisíciletí, které asi jen tak nedojde dech....

Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie
Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

Akvizice tradičního studia Warner Bros. firmou Paramount Skydance se tento týden formálně dokončuje. David...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.