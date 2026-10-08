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Práci hledalo v září 17 174 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7708

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Celkem 17 174 osob v Plzeňském kraji hledalo v září zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 541 méně než v předchozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob v regionu se tím mírně snížil na 4,1 procenta a je třetí nejnižší v ČR. Počet volných pracovních míst se v září zvýšil na 7708.
Práci hledalo v září 17 174 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7708

Práci hledalo v září 17 174 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7708

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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