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Rusko vyvinulo vlastní systém pro 130nm výrobu na 200mm waferech

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Ruská polovodičová výroba se posouvá. Společnosti ZNTC se podařilo vyvinout fotolitografický systém, který je určený až pro výrobu na 130nm technologii. Tím se snižuje náskok TSMC na zhruba 25 let…
Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC)

Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC)

Zdroj: Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:00

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