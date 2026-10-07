Rusko vyvinulo vlastní systém pro 130nm výrobu na 200mm waferech

Rusko vyvinulo vlastní systém pro 130nm výrobu na 200mm waferechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC)Zdroj: Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC)
Článek byl publikován 07.10.2026 08:00
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