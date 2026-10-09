Chyby, kterými si komplikujete domácí úklid: Předmýváte nádobí a prádlo dáváte na sušáky

Každý, kdo doma nežije sám, tedy má partnera, děti, pejsky a kočičky, určitě ví, jak neuspokojivě nekonečná je péče o domácnost. Proč si to tedy nezjednodušit, když to aspoň trochu jde?
Leštěte nábytek tak, abyste situaci nezhoršili
Máte vyluxováno, vytřeno a už jste zvládli i utřít prach? Pak byste měli nábytku dopřát ještě jednu proceduru – vyleštit ho. Abyste na něm ale nenapáchali víc škody než užitku, je potřeba vědět, jak ho leštit. Častou chybou je nastříkat leštěnku na plochu a pak ji rozetřít, tak si ale zaděláváte spíš na vznik nevzhledných fleků. Nejspíš se tak nadřete víc, než je nezbytné.
Občas děláme věci, které nám paradoxně přidělávají práci.
Mnohem lepší a efektivnější je nastříkat si leštěnku na hadřík a potom ji systematicky roztírat. Zní to hrozně jednoduše, ale výsledek je vidět a zaznamenáte ho hned.
Ach, ta nepopulární práce s odpadky
Kdyby šlo o to jen vynést smetí, asi by proti tomu nikdo neprotestoval. Nevábná je ale i práce s ním samotným. Věnujte svému koši jednou za čas pár minut a vložte do něj víc než jen jeden pytel – třeba tři nebo čtyři. Nejenže se případné nečistoty nedostanou k samotnému koši, ale zároveň nebudete muset řešit logistiku s pytli při každém vynášení odpadů.
Odpad? Ani náhodou! Slupka od banánu vyčistí boty a vyleští příbory
S myčkou to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát
Taky nádobí oplachujete a drhnete z něj připáleniny, než ho naskládáte do myčky? Odborníci varují, že to je důvod, proč ho občas vytahujeme ven z myčky nečisté. Právě ono oplachování totiž zabraňuje mycímu prostředku, aby dokonale působil. Taková snaha je tedy zbytečná a bude lepší zkusit to bez oplachování.
Při třídění odpadu také myslete na to, že ne všechno je tím, čím se zdá být. Například papírová plata od vajíček patří do směsného odpadu.
Dejte sbohem záhybům na oblečení
Nemůžete tričko, které dlouho leželo složené ve skříni, zbavit záhybů? Pokud vás to irituje natolik, že se s tím zkrátka nedokážete smířit, neberte si k řešení jen žehličku, ale i alobal. Ten položte pod látku lesklou stranou nahoru. Díky tomu, že kov odráží teplo, vás bude narovnání látky stát méně sil.
Žehlení bez žehličky: Zkuste octový sprej, fén nebo napařovačku
Sušení oblečení ve vlhkých místnostech
Pokud nebydlíte v panelovém domě, kde je standardem spíš suchý vzduch, možná vás doma trápí plísně nebo vám jejich vznik hrozí. V takovém případě byste mokré oblečení rozhodně neměli sušit doma, nýbrž v sušičce či vyhrazené místnosti.
Předmývání nádobí je cesta do pekel, minimálně tedy do pekel všech hospodyněk - nádobí bude paradoxně umyté hůře.
Naopak sušení prádla doma je vhodné v panelácích, protože se jím zvlhčuje vzduch. Pokud ho ale máte vlhký dost, nedávejte ani vyprané prádlo na sušák, ani zmoklé oblečení na radiátor. Situaci byste jen zhoršili.
Odzvoní klasickým prachovkám?
Utírání prachu je snad tou nejnenáviděnější domácí činností. Pokud se vám navíc zdá, že víc prachu spadne na zem, než by se ho mělo udržet na prachovce, vítejte v klubu zhrzených uklízečů.
Něco na tom je a řešením může být pořízení čisticích utěrek z přírodních materiálů. Zvlášť jestli jste dosud uklízeli jen prachovkou, která měla tyčku a peří, jež vytvářelo statickou elektřinu a příliš prachu nepolapilo.
Usnadněte si úklid i běžné činnosti, jako je používání myčky nebo vynášení odpadků. Je to jednoduché, ale výsledky vás potěší! Máte nějaký svůj osvědčený "uklízecí" tip?
Zdroje:
- https://www.dotyk.cz/magazin/tipy-na-uklid/
- https://www.denik.cz/dum-a-byt/uklid-rychle/
- https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-mit-doma-neustale-naklizeno-zacnete-jarnim-uklidem-a-pak-dodrzujte-jednoduchy-system-40391554
- https://cleanwhale.cz/blog/jak-efektivne-uklidit-velky-neporadek-prakticky-pruvodce-pro-kazdeho