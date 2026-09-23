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Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně

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Večer zadělám, ráno vytvaruji bochník a zbytek už za mě skoro udělá trouba. Tenhle chlebík podle Ládi Hrušky peču ve dnech, kdy chci domácí pečivo bez dlouhého hnětení, a přidávám do něj třetinu žitné mouky a semínka, díky kterým má plnější chuť i hezkou střídku.
Obrázek k receptu na Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně

Obrázek k receptu na Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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