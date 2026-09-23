Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně

Večer zadělám těsto, ráno z něj jen vytvaruju bochník a zbytek už nechám na troubě. Chlebík podle Ládi Hrušky peču, když mám chuť na domácí pečivo, ale nechci kolem něj půl dne běhat. Do své verze přidávám třetinu žitné mouky a menší hrst semínek. Chuť je pak plnější, střídka hezčí na pohled a chleba nepůsobí tak obyčejně. Nejvíc se mi osvědčilo péct ho v pořádně rozpálené nádobě pod pokličkou. Kůrka se vytáhne, vypeče a v kuchyni je na chvíli skoro pekařská vůně.
Základ zůstává pořád stejný, až trochu překvapivě jednoduchý: mouka, voda, droždí a sůl. U chlebíku podle Ládi Hrušky se tenhle poměr doma objevuje v různých verzích. Někdo počítá se
3 hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku vody, trochou sušeného droždí, solí a kmínem. Jinde se těsto nechává odpočívat klidně 12 až 18 hodin. Mně se nejlépe osvědčilo odebrat část bílé mouky a nahradit ji žitnou chlebovou. má výraznější chuť a celkově působí poctivěji. Bochník
Můj tip zní: Semínka do těsta nedávám bez rozmyslu. Menší hrst úplně stačí. Když jich nasypete moc, těsto ztěžkne a chleba nemusí v troubě tak pěkně vyskočit. Dobře funguje slunečnice, len nebo dýňová semínka. Prostě to, co je zrovna ve spíži a není potřeba kvůli tomu běžet do obchodu. Proč tenhle chléb funguje i bez složité práce
Na receptu podle Ládi Hrušky je praktické, že nestojí na dlouhém hnětení, ale na
čase. Těsto během noci pomalu kyne, droždí pracuje samo a ráno je v míse měkká, bublinkatá hmota. Delší kynutí chlebu prospěje v chuti a střídka pak nebývá těžká ani udusaná. Recept na domácí chlebík podle Ládi Hrušky
Doba přípravy těsta: 10 minut večer První kynutí: přes noc, zhruba 8 až 12 hodin Druhé kynutí: 1 hodina Doba pečení: 30 minut pod pokličkou + 15 minut bez pokličky Teplota trouby: 250 °C Počet porcí: 1 bochník Ingredience pro přípravu 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek žitné chlebové mouky 1 lžička sušeného droždí 1 lžička soli 1,5 hrnku vlažné vody 1 lžička drceného kmínu 2 až 3 lžíce semínek podle chuti Postup přípravy křupavého chleba od Ládi Hrušky
1. Do větší mísy nasypte hladkou mouku, žitnou mouku, sušené droždí, sůl, kmín a semínka. Nejdřív všechno promíchejte nasucho. Sůl i droždí se tak rozptýlí po celé směsi a nezůstanou na jednom místě.
2. Přilijte vlažnou vodu a vařečkou, případně obyčejnou lžící, spojte suroviny do hustšího lehce lepivého těsta. Dlouhé hnětení tady není potřeba. Stačí, když v míse nezůstanou suché kousky mouky.
3. Mísu zakryjte utěrkou nebo potravinovou fólií a nechte těsto kynout při pokojové teplotě přes noc. Dobře funguje doba kolem 8 až 12 hodin, v některých domácích návodech se ale počítá i s delším kynutím, až 18 hodin.
4. Ráno posypte pracovní plochu moukou a těsto na ni vyklopte. Bude měkčí a trochu lepivé, s tím se počítá. Pomozte si stěrkou a několikrát ho jen zlehka přeložte do tvaru bochníku. Zbytečně ho nemačkejte, tomuhle těstu svědčí spíš jemné zacházení.
5. Bochník přesuňte na pečicí papír nebo do pomoučněné ošatky a nechte ho ještě 1 hodinu dokynout. Mezitím rozehřejte troubu na 250 °C a dejte do ní i nádobu s pokličkou, ve které budete chléb péct. Potřebuje být opravdu horká.
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6. Jakmile je nádoba rozpálená, opatrně do ní vložte bochník. Nejjednodušší je přenést ho i s pečicím papírem, tvar se tolik nerozjede a člověk se méně trápí. Přiklopte pokličkou a pečte 30 minut.
7. Po půlhodině pokličku sejměte a chléb dopékejte ještě 15 minut. V téhle části pečení se tvoří pěkná kůrka. Pokud by povrch tmavl moc rychle, stáhněte teplotu o něco níž. V běžné troubě to ale většinou není potřeba.
8. Hotový chléb vyndejte z nádoby a položte ho na mřížku. Tenhle krok se vyplatí neodbýt, i když je rozkrojení teplého bochníku lákavé. Když chladne ze všech stran, kůrka zůstane lepší a střídka se nesrazí.
9. Krájejte až po vychladnutí. Chléb chutná skvěle jen s máslem a solí, hodí se k polévce i ke snídani se sýrem a zeleninou. Zabalený do utěrky bývá pěkný ještě druhý den. Foto: Cooky.cz, Chléb krájejte až po vychladnutí. Rady a tipy redakce k domácímu chlebu Pro výraznější chuť můžete přidat trochu víc kmínu. Nepřehnat to, jinak snadno přebije zbytek. Jestli je těsto po zamíchání příliš tuhé, přidávejte po lžících trochu vody. Každá mouka saje jinak a někdy je ten rozdíl docela znát. Když je těsto naopak moc řídké, pomůže lžíce až dvě hladké mouky. Bochník se pak bude lépe skládat i přenášet. Tip navíc: Pokud chcete křupavější spodek, nechte chléb po dopečení poslední 3 minuty bez nádoby přímo na roštu. Dělám to hlavně u bochníku, který byl trochu vlhčí. Těm pár minutám navíc většinou prospěje.
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