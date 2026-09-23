Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Znojemská omáčka bez zbytečných zkratek, s výraznou chutí a masem, které se rozpadá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znojemská omáčka je přesně ten typ jídla, který nevypadá jako frajeřina na Instagram, ale na talíři udělá pořádek. Když se dobře zatáhne maso, nepodcení cibule a okurky přijdou do hrnce až skoro nakonec, dostanete poctivou českou klasiku bez zbytečných kudrlinek.
Fotografie ke znojemské omáčce

Fotografie ke znojemské omáčce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Hospoda na talíři, žádná nuda v hrnci: Znojemská omáčka voní po hovězím, cibuli a poctivé české kuchyni
Reklama
Další články z Cooky.cz
Vánočka nemusí čekat na prosinec: Upečte si ji ke snídani nebo odpolední kávě kdykoli
Vánočka nemusí čekat na prosinec: Upečte si ji ke snídani nebo odpolední kávě kdykoli
Chodský koláč na plechu je nadýchaný domácí moučník s tradiční chutí pro celou rodinu
Chodský koláč na plechu je nadýchaný domácí moučník s tradiční chutí pro celou rodinu

Na plechu vypadá slavnostně, ale doma ji dělám hlavně tehdy, když chci upéct něco poctivého pro víc lidí...

Pečená brambora plněná bedlami a slaninou: Syté podzimní jídlo s česnekovým dipem
Pečená brambora plněná bedlami a slaninou: Syté podzimní jídlo s česnekovým dipem

Pečené brambory plněné houbami a slaninou mám spojené s podzimem a s dny, kdy člověk nechce stát hodinu u...

Perník s jablky, který měřím na hrníčky: Žádná suchá vzpomínka, ale voňavý a vláčný moučník
Perník s jablky, který měřím na hrníčky: Žádná suchá vzpomínka, ale voňavý a vláčný moučník

Hrnkový perník s jablky je přesně ten typ moučníku, který vytáhnete ve chvíli, kdy nechcete nic vážit a...

Hrníčkový tvaroháč s marmeládou. Oblíbený domácí moučník ke kávě i na nedělní stůl
Hrníčkový tvaroháč s marmeládou. Oblíbený domácí moučník ke kávě i na nedělní stůl

Tvarohový moučník s marmeládou je přesně ten typ koláče, který se peče bez plánování a mizí bez varování....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.