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Retro návrat na talíř: Tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete

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Kdysi se podobné saláty nosily domů z lahůdek skoro automaticky a u nás to nebylo jinak. Svit salát dělám ve chvíli, kdy chci něco studeného, sytého a bez dlouhého vaření. Stačí sterilované zelí, měkký salám, cibule a majonéza. Právě dobře okapané zelí a krátké odležení v lednici dělají z téhle staré klasiky přesně tu chuť, kterou si člověk pamatuje z chlebíčků i večeří.
Obrázek k recept s názvem Retro návrat na talíř: tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete pro jeho jednoduchost

Obrázek k recept s názvem Retro návrat na talíř: tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete pro jeho jednoduchost

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Reept s názvem Retro návrat na talíř: tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete pro jeho jednoduchost
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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