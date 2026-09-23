Retro návrat na talíř: Tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete

Dobrovolně přiznávám, že tento salát jsem dřív vůbec neznala. Prý se podobné saláty kdysi v lahůdkách braly skoro automaticky, cestou z práce nebo když se chystala sobotní večeře. U nás na vesnici to bylo trochu jinak. Doma se dělaly spíš jednoduché věci z toho, co bylo po ruce, třeba brambory s mlékem a podobné dobroty. Dneska je situace jiná a člověk je rád za každý rychlý recept, který není složitý a ještě dobře chutná. Tenhle salát je v tomhle směru až překvapivě nenáročný. Stačí sterilované zelí, měkký salám, cibule a majonéza. Když se zelí nechá pořádně okapat a hotový salát pár hodin postojí v lednici, dostane tu starou chuť, kterou si člověk snadno spojí s chlebíčky i obyčejným rohlíkem.
Salám je lepší nakrájet spíš drobně, s cibulí to nepřehnat a výsledkem je poctivý domácí salát, který sedí na čerstvý rohlík i na studenou mísu. Nejlepší je až po několika hodinách v chladu. se mezitím propojí se zelím, cibule trochu ztratí ostrost a všechno si sedne. Majonéza
Jedna maličkost z kuchyně: Když je sterilované zelí ve sklenici v dlouhých proužcích, ještě ho na prkénku několikrát překrojím. Salát se potom líp nabírá, netahá se z pečiva v dlouhých „provázcích“ a vypadá úhledněji. Je to detail, ale u podobných lahůdkových salátů udělá svoje. Recept na tradiční domácí Svit salát
Studená klasika ze staré školy. Nic se nevaří, jen se krájí, míchá a čeká, až salát v lednici trochu dozraje.
Doba přípravy: 15 minut Doba odležení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 400 g sterilovaného bílého zelí 300 g měkkého salámu, například junioru nebo šunkového salámu 100 g čerstvé cibule 150 až 200 g majonézy 1 lžička octa, podle chuti 1/2 lžičky soli, případně méně podle slanosti salámu 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy Svit salátu z kysaného zelí
1. Začněte u
sterilovaného zelí. Sklenici otevřete, zelí vyklopte do cedníku a nechte ho opravdu dobře odkapat. Když spěchám, pomůžu si lžící a lehce ho přitlačím, aby v něm nezůstalo zbytečně moc nálevu.
2. Dokud jsou proužky
zelí dlouhé, dejte je na prkénko a párkrát překrojte. Salát se pak lépe míchá a při podávání nepůsobí tak rozcuchaně.
3.
Měkký salám nakrájejte na tenké nudličky nebo menší kostičky. Do Svit salátu se mi víc hodí nudličky, protože víc připomínají starší lahůdkovou verzi.
4.
Cibuli oloupejte a nasekejte opravdu najemno. Kdo nemá rád její ostřejší chuť, může ji po nakrájení krátce propláchnout studenou vodou a potom dobře osušit.
5. Do větší mísy dejte
zelí, salám a cibuli. Nejdřív je promíchejte nasucho, aby salám ani cibule nezůstaly v jedné hromádce.
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6. Přidejte
majonézu, ze začátku raději menší množství. Vmíchejte ocet, sůl a pepř. Salát má být vláčný, ale nemá v majonéze plavat, takže zbytek přidávejte po lžících podle toho, jak směs vypadá.
7. Hotový salát ochutnejte a případně dolaďte. Někdy pomůže pár kapek
octa, jindy je zelí výrazné dost a další dochucování už by bylo navíc.
8. Mísu zakryjte a salát uložte nejméně na
2 hodiny do lednice. Během odležení se chuť zelí dostane do majonézy a směs se pěkně spojí.
9. Před podáváním salát ještě jednou promíchejte. Hodí se k
čerstvému pečivu, na chlebíčky nebo jako součást studené večeře. V lednici vydrží zhruba 1 až 2 dny, nejlepší ale bývá první den. Foto: Cooky.cz, Tradiční Svit salát Rady hospodyňky z domácí kuchyně Se solí zacházejte opatrně, hlavně na začátku. Salám i sterilované zelí už mívají vlastní chuti dost. Jemnější výsledek dá šunkový salám. Výraznější bude junior nebo podobná měkká uzenina. Na chlebíčky nechávám salát hustší, aby dobře držel na pečivu. Když ho dávám jen k večeři s rohlíkem, klidně vmíchám ještě lžíci majonézy. Když má salát vypadat slavnostněji, dávám ho na plátky veky a navrch položím tenké kolečko vařeného vejce. Vypadá to hezky a pořád to má ten starší, lahůdkový ráz.
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