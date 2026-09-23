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Červená sukně a kalhoty, co vypadaly jako maxisukně. Eva Pavlová na Hradě zastínila i jordánskou královnu Ráníju

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Česká první dáma předvedla během jediného dne dvě zcela odlišné stylové polohy, a obě fungovaly líp než outfity jedné z nejsledovanějších královen světa.
Eva Pavlová

Eva Pavlová

Zdroj: Uživatel Sikander / Creative Commons / CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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