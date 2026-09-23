Zapečené krůtí maso s cuketou: Jednoduchý a lehký oběd či večeře, která zasytí a nezatíží

Cuketa je jedna z těch surovin, které se v létě doma objeví klidně několikrát do týdne. A když už jí je na lince víc, než se čekalo, vytahuju pekáč a dělám zapečené krůtí maso. Zasytí, ale není těžké, příprava se neroztahuje na půl dne a zelenina při pečení pustí dost šťávy, aby maso nezůstalo suché. U nás se nejvíc osvědčila jednoduchá skladba: dolů krůtí maso, na něj větší kusy cibule, cuketa na silnější kolečka, houby a navrch koření. Pak už pracuje trouba.
Na tomhle jídle je nejlepší jeho
praktičnost. Když mám vařit pro víc lidí a nechci stát pořád u plotny, pekáč to vyřeší docela spolehlivě. Krůtí maso před zapečením jen krátce opeču, tenhle krok se mi u drůbeže prostě vyplácí. Cuketu nekrájím nijak tence, jinak se v troubě rychle rozpadne. A cibuli dávám schválně na větší kusy, aby po upečení nezmizela někde ve šťávě.
Můj tip zní: Jestli máte doma i , dejte ho mezi zeleninu spíš nahoru. Lehce zesládne a pekáč potom voní mnohem líp. pórek Cuketa a krůtí maso si v troubě rozumí překvapivě dobře
Zapékaná jídla s cuketou mají jednu praktickou výhodu. Cuketa v sobě drží hodně vody, takže při pečení pomůže masu, aby zůstalo vláčné. U krůtího masa se to hodí zvlášť, protože je libové a při delší úpravě umí rychle vyschnout. Recept na domácí zapečené krůtí maso s cuketou
Jde o vydatnou večeři z jednoho pekáče. Doma k ní nejčastěji dělám hranolky nebo pečené brambory, podle toho, kolik je času.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 40 až 45 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 700 g krůtích prsou nebo krůtích řízků 2 lžíce oleje 3 velké cibule 1 menší pórek 2 střední cukety 250 g žampionů nebo jiných hub 3 stroužky česneku 1 lžička soli 1/2 lžičky černého pepře 1 lžička sušeného tymiánu 1 lžička sladké papriky 100 ml vývaru nebo vody 150 g strouhaného sýra, volitelně 800 g hranolků k podávání nebo upečení zvlášť Postup přípravy šťavnatého krůtího masa a cukety
1. Troubu nastavte na 190 °C. Vezměte větší pekáč nebo zapékací mísu a dno lehce potřete trochou oleje.
2. Krůtí maso nakrájejte na plátky nebo větší kostky, osolte a opepřete. Na pánvi rozehřejte jednu lžíci oleje a maso zprudka opečte z obou stran, zhruba 2 až 3 minuty. Stačí, aby se zatáhlo, uvnitř se dopeče později.
3. Opečené krůtí maso rozložte v jedné vrstvě na dno pekáče. Dávám ho dolů pokaždé, protože se pak drží ve šťávě ze zeleniny a tolik nevysychá.
4. Cibuli oloupejte a nakrájejte nahrubo. Pórek pořádně propláchněte, hlavně mezi vrstvami, a nakrájejte na silnější kolečka. Obojí nasypte na maso.
5. Cuketu pokrájejte na silnější kolečka nebo půlkolečka. Pokud je větší a má měkký střed se semínky, klidně ho vyřízněte, stejně jako u jiných cuketových receptů. V pekáči pak nebude zbytečně moc tekutiny.
6. Houby očistěte a nakrájejte na plátky. Rozložte je na vrstvu cibule a cukety, potom všechno posypte nasekaným česnekem.
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7. V malé misce smíchejte sůl, pepř, tymián a sladkou papriku. Směsí posypte celý pekáč a bokem přilijte 100 ml vývaru nebo vody.
8. Pekáč zakryjte alobalem nebo poklicí a dejte péct asi na 25 minut při 190 °C. Zelenina během té doby změkne a pustí šťávu, která se spojí s masem.
9. Potom pekáč odkryjte, horní vrstvu zeleniny zlehka promíchejte a podle chuti přidejte strouhaný sýr. Pečte ještě 15 až 20 minut, aby povrch chytil barvu a část tekutiny se odpařila.
10. Jestli k jídlu chcete hranolky, připravte je mezitím podle návodu na obalu, případně domácí zvlášť na plechu. K tomuhle krůtímu masu se hodí lépe než rýže, protože dobře nasají šťávu z pekáče a porce je pak vydatnější.
11. Hotové zapečené krůtí maso s cuketou podávejte hned, nejlépe s hranolky nebo pečenými bramborami. Pokud něco zůstane, v lednici vydrží do druhého dne. Při ohřívání ho ale raději přikryjte, aby maso zbytečně nevyschlo. Foto: Cooky.cz, recept na zapečené krůtí maso Rady Pokud máte jen krůtí řízky, nemusíte je krájet. Nechte je vcelku, po krátkém opečení a zapečení se budou dobře servírovat i při slavnostnějším obědě. Cuketu nekrájejte na příliš tenké plátky. V troubě by rychle změkla a ztratila pevnější strukturu. Houby můžete předem krátce osmahnout na pánvi, pokud chcete výraznější chuť. Hodí se to hlavně na podzim, kdy se člověk nebojí o něco hutnější vůně. Zbytek chutná druhý den dobře i s čerstvým chlebem. Šťáva z pekáče se do něj vsákne a není potřeba nic moc řešit.
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Zdroj: Autorský text redakce
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