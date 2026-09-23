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Zapečené krůtí maso s cuketou: Jednoduchý a lehký oběd či večeře, která zasytí a nezatíží

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Cuketa patří k surovinám, které se v létě doma točí pořád dokola, a právě v takových dnech dělám tohle zapečené krůtí maso nejraději. Je syté, přitom ne těžké, všechno se naskládá do jednoho pekáče a zelenina pustí při pečení šťávu, díky které zůstane maso pěkně šťavnaté. U nás vyhrává kombinace krůtího masa na dně, silnějších kusů cibule, koleček cukety a hub, nahoře jen koření a trouba se postará o zbytek.
Obrázek na recept na zapečené krůtí maso

Obrázek na recept na zapečené krůtí maso

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečené krůtí maso
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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