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Krtka na zahradě nesmíte zabít jakkoliv a za neposečený trávník hrozí pokuta až půl milionu. Většina zahradníků zákon nezná

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Dennívýzva
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Právní normy, které majitelům pozemků ukládají trávník sekat, nejsou moc jasné. A to bohužel platí i o jiných.
Neudržování zeleně a hubení krtka: I za to vám může přijít pokuta

Neudržování zeleně a hubení krtka: I za to vám může přijít pokuta

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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