Krtka na zahradě nesmíte zabít jakkoliv a za neposečený trávník hrozí pokuta až půl milionu. Většina zahradníků zákon nezná

Zaplevelené pozemky nejenže vypadají zanedbaně, ale také škodí alergikům. Přitom majitelé pozemků mají za povinnost se o vysokou trávu postarat. Když na její sečení ale soused kašle a vy se pečlivě o svou zahradu staráte,
může to být dost frustrující. Jakmile se s ním nedomluvíte, zbývá jediná možnost. Prostudujte si vyhlášku obce, ve které žijete, případně zákon o obcích. Za neudržovaný pozemek hrozí jeho majiteli i mastná pokuta, jak píše web iReceptář. Právní normy mohou lidi mást
Pokud patříte k lidem, kteří pravidelně sečou svůj anglický trávník, může vás sousedův přerostlý prales vytáčet. Stejně jako jemu může brnkat na nervy neustálý hluk vaší sekačky. Zákon, který by pod
pohrůžkou pokuty ukládal majiteli pozemku mít ke konkrétnímu datu posečenou trávu na pozemku, ale neexistuje. Stejně jako norma, která by určovala, že tráva může být maximálně třeba 30 centimetrů vysoká a nesmí mít ani o milimetr víc, jak píše web Dřevostavitel.
O taková direktivní opatření pravděpodobně nikdo ani nestojí. Neházejte ale flintu do žita. Přestože je legislativa v tomto směru dost matoucí, řešení existuje. Jakmile je sousední pozemek opravdu neudržovaný, můžete
využít ustanovení zákona o obcích. Ukládá totiž majitelům pozemků, aby o ně určitým způsobem pečovali. Například tak, že budou udržovat čistotu a pořádek. Zákon to přitom podmiňuje až půlmilionovou pokutou. Jasná specifika norma ale neuvádí. Záleží tedy jen na úředníkovi, kdy a jak vysokou pokutu udělí. Zdroj fotografie: Pixabay Spousta pozemků začne už na jaře, kdy tráva roste skoro před očima, vypadat jako zanedbaný prales. Může za to přijít pokuta. Krtka nesmíte zabít trýznivě
Podobně nejasný je Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Neříká totiž, krtka na své zahradě nesmíte zabít, ale „jen“ to, že ho nesmíte zabít trýznivým způsobem. Dobrá rána lopatou by tedy vadit neměla – ale není to jednoznačné. Na druhou stranu, pokud ho necháte vyhladovět v pasti, tak už to trestné je. A pokud vás někdo udá, můžete dost pokutu až 50 000 Kč. A
pokutu můžete dostat třeba i za příliš moc kouřící komín, jak jsme už na webu Chalupáři-Zahrádkáři nedávno psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři