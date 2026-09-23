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Foto: Slavný kopec z tapety Windows XP po 30 letech někdo znovu vyfotil. Vypadá téměř stejně jako v roce 1996

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Kalifornský kopec, který denně vídaly miliardy uživatelů Windows XP, se v únoru 2026 na pár dní vrátil do své původní podoby. Zachytil ho kolemjdoucí.
Tapeta s kopcem, Kalifornie, Windows XP, počítač

Tapeta s kopcem, Kalifornie, Windows XP, počítač

Zdroj: Microsoft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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