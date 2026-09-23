Foto: Slavný kopec z tapety Windows XP po 30 letech někdo znovu vyfotil. Vypadá téměř stejně jako v roce 1996

Dne 18. února 2026 projížděl uživatel Redditu s přezdívkou u/SuperPJG123 s kamarádem oblastí Sonoma County v Kalifornii. U silnice Highway 12 krátce zastavil a mobilem vyfotil nenápadný zelený svah, který zná prakticky každý, kdo někdy zapnul počítač s Windows XP. Jde o kopec známý jako Bliss Hill, místo, kde fotograf Charles O’Rear v lednu 1996 pořídil snímek, z něhož se stala jedna z nejslavnějších počítačových tapet vůbec. Mezi oběma záběry leží zhruba třicet let. A přesto kopec na nové fotografii vypadá téměř stejně jako na originálu: zelený, otevřený, bez vinic, s měkce zvlněným horizontem. „Téměř“ je přitom klíčové slovo. Podobnost není trvalým stavem krajiny, ale výsledkem vzácné kombinace podmínek, která se po třech dekádách znovu sešla.
Kde přesně kopec leží a proč ho většina lidí hledá špatně
Řada článků a videí uvádí jako lokaci „Napa Valley“. To je nepřesné. Kopec stojí v oblasti Los Carneros v Sonoma County, na pomezí sonomského a napského vinařského regionu, u křížení Highway 12 a 121. Orientační souřadnice podle SFGATE jsou 38.249069, −122.410126. Pozemek je soukromý, krajnice úzká a silnice frekventovaná, takže nejde o turistickou atrakci s parkovištěm a informační tabulí. Kdo se tam chce podívat, měl by respektovat soukromý pozemek a na místě nezastavovat nebezpečně.
Většinu roku kopec nevypadá jako na slavné tapetě. Svah bývá osázený řádky vinice a v létě žloutne suchem. Aby se vrátil do „bliss“ podoby, musí se sejít několik věcí najednou: zimní období, dostatek srážek pro sytou zeleň a vhodné světelné podmínky. Přesně taková kombinace nastala i v únoru 2026.
Co je na nové fotce stejné, a co ne
Profil kopce zůstal prakticky identický. Otevřený travnatý svah, vysoký horizont, žádné dominantní stavby. Pocit „čisté“ krajiny bez rušivých prvků zůstává zachovaný. Kdo položí oba snímky vedle sebe, pozná tutéž siluetu téměř okamžitě.
Rozdíly jsou v detailech:
- Obloha: originál má výrazně modrou oblohu s charakteristickými kupovitými mraky, nový záběr je v tomto ohledu střízlivější.
- Barevná sytost: O’Rearův snímek z roku 1996 vznikl na středoformátovém fotoaparátu Mamiya RZ67 a filmu Fuji Velvia, který je proslulý výrazným podáním barev. Právě kombinace filmu, světla a dalších vlastností fotografie přispěla k tomu, že miliony lidí považovaly tapetu za počítačovou grafiku. Nová fotka z mobilu takovou charakteristickou saturaci logicky nemá.
- Popředí: v dolní části záběru z roku 2026 je vidět tmavší útvar, který na originálu není patrný.
O’Rear opakovaně tvrdil, že na snímku nic neupravoval. Podle UCR ARTS i českého serveru Živě šlo o filmovou fotografii bez digitální retuše; „počítačový“ dojem vznikl především kombinací filmu, světla a kompozice.
Příběh původní fotografie a cesta do Windows XP
V lednu 1996 jel Charles O’Rear po Highway 12 za svou budoucí manželkou Daphne Larkinovou. Zastavil, vytáhl Mamiyu a vyfotil kopec, který ho zaujal svou jednoduchostí. Snímek pojmenoval Bliss a umístil ho do fotobanky. O několik let později si ho vybrali lidé z Microsoftu jako výchozí tapetu pro Windows XP, uvedené na trh 25. října 2001. Důvod? Podle Microsoftu fotografie ztělesňovala „svobodu, možnosti, klid a teplo“, tedy vlastnosti, které chtěl s novým systémem spojit.
Za práva ke snímku Microsoft zaplatil částku, která se podle magazínu People pohybovala v řádu statisíců dolarů. O’Rear sám později naznačoval, že šlo o jeden z nejdražších prodejů fotografie vůbec, přesná suma ale nikdy nebyla zveřejněna.
Proč to rezonuje i v Česku
Ještě v dubnu 2014 běžela Windows XP na 23 % českých desktopů, což představovalo zhruba půldruhého milionu počítačů. Bliss a modré téma Luna byly pro celou generaci českých uživatelů první věcí, kterou po zapnutí počítače viděli. Přímý průzkum české nostalgie po této tapetě sice neexistuje, ale její výrazná kulturní stopa je patrná i u nás. Stačí se podívat do komentářů pod českými články o Windows XP.
Microsoft sám na Bliss dál navazuje: v roce 2021 ji vrátil jako nostalgické pozadí v Teams a v roce 2025 ji připomněl ve výročních tapetách k padesátinám firmy. Nová systémová tapeta Windows 11 z ní ale zatím není.
Kde si novou fotku stáhnout
Autor snímku pod svým příspěvkem na Redditu přidal odkaz na složku na Google Disku s nekomprimovanými originály. Pro kredit uvádí svůj Instagram „patrickgulliver_“. Kdo si chce z únorového záběru udělat tapetu, má cestu volnou.
Z obyčejného kalifornského svahu se na pár únorových dní znovu stal symbol celé počítačové generace. Až příště pojedete kolem Highway 12 a kopec bude žlutý nebo porostlý vinicí, vězte, že to není chyba, ale jeho běžná podoba. Ten slavný zelený moment je výjimka, ne pravidlo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda