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Irský špaldový chlebík bez kynutí, s křupavou kůrkou a hutnou střídkou. Křupavá dobrota po domácku

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Irský špaldový chlebík bez droždí se peče z jedné mísy, kyne díky jedlé sodě a jogurtu a za hodinu máte na stole voňavý bochník s křupavou kůrkou. Recept je ověřený, jednoduchý a výsledek předčí očekávání.
Fotografie k Irskému chlebíku

Fotografie k Irskému chlebíku

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Chléb, který se peče sám: Irský špaldový chlebík s křupavou kůrkou a hutnou střídkou bez kynutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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