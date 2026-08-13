Aš chce vyhlásit referendum kvůli koupi hotelu Goethe, obává se ubytovnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aš chce vyhlásit referendum kvůli koupi hotelu Goethe, obává se ubytovny.
Paní Jana Trojánková letos v červnu oslavila významné životní jubileum. K jejím stým narozeninám jí za...
Karlovarský kraj podpoří obnovu čtyř dopravních hřišť v regionu. V rámci dotačního programu mezi žadatele...
Silnici druhé třídy v Kosmové čeká rozsáhlá modernizace za více než 77,6 milionu korun. Stavební práce na...
Silnici druhé třídy v Kosmové čeká rozsáhlá modernizace za více než 77,6 milionu korun. Stavební práce na...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →