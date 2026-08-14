V chebské nemocnici začala přestavba urgentního příjmu, hotovo bude v červnu

Přestavba oddělení je v plánu za jeho plného chodu, kdy personál pracuje v náhradních prostorách. "Je nutné, aby urgentní pacienti měli nejkratší cestu k ošetření. Urgentní příjem i po dobu stavby zůstává v přízemí, ale je přesunutý do druhé části budovy. Veškeré provozy, například neurologie a další ambulance, byly přesunuty do vyšších pater budovy, jelikož tam mohou pacienti snadno dojít," řekla ředitelka chebské KKN Miloslava Lukešová.
Předpokládaná cena zakázky byla 50,5 milionu korun. "Na stavbu jsme mohli získat finanční prostředky, evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 z výzvy 103 na urgentní příjmy, kde byla částka pro Karlovarský kraj 179 milionů. My 100 milionů použijeme na urgentní příjem v Karlových Varech. Zhruba 50 milionů to vychází na Sokolov a 30 použijeme v Chebu, zbytek samozřejmě dofinancujeme. Dobré je, že to stihneme v relativně krátkém termínu, protože bychom chtěli mít urgentní příjmy hotové do doby, kdy nám začne létat vrtulník," popsal Kubis financování a systém rozložení péče v kraji. Kraj v tuto chvíli opravuje nebo staví tři urgentní příjmy. Buduje také základnu letecké záchranné služby na karlovarském letišti. Ta by měla začít působit nejpozději v roce 2029, ale kraj usiluje o dřívější zahájení provozu.
Podle Lukešové je urgentní příjem jedním z nejvytíženějších pracovišť. Nové uspořádání umožní plynulejší pohyb pacientů od vstupu přes registraci a třídění až po samotné ošetření, uvedla. Rozšířená bude i recepce. Ta bude rozdělena na urgentní příjem a pokladnu, vznikne i samostatná ordinace pro triáž (třídění) pacientů, tři vyšetřovny, expektační pokoj s pěti lůžky i resuscitační místnost určená pro pacienty v kritickém stavu.
Po přestavbě zůstane zachováno i přímé propojení na diagnostická pracoviště CT a rentgen, což výrazně urychlí rozhodování o dalším postupu léčby. Oddělení po modernizaci nabídne i kvalitnější zázemí zdravotnickému personálu a umožní lepší organizaci péče v běžném provozu i při mimořádných událostech, řekla vrchní sestra oddělení urgentního příjmu Jitka Gordonová.
Lukešová uvedla, že na provoz urgentního příjmu je nemocnice připravena se současnými zaměstnanci. "Ale máme vyhlášené výběrové řízení a hledáme vedoucího lékaře pro toto oddělení. S letošním podzimem nastupuje na ostatní oddělení už devět nových lékařů, takže nábor se nám daří, a řekla bych, že nemocnice chytá druhý dech," dodala.
Rekonstrukce zahrne nové elektroinstalace, rozvody zdravotně technických instalací, vytápění, chlazení i vzduchotechniky. Objekt bude nově vybaven elektronickou požární signalizací, evakuačním rozhlasem, systémem kontroly vstupu a dalšími technologiemi zajišťujícími bezpečný a spolehlivý provoz zdravotnického zařízení.