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V chebské nemocnici začala přestavba urgentního příjmu, hotovo bude v červnu

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V Karlovarské krajské nemocnici v Chebu (KKN) začala přestavba urgentního příjmu. Modernizace oddělení bude stát zhruba 37,9 milionu korun bez DPH a skončit by měla v červnu 2027. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) i zdravotníků a vedení nemocnice bude urgentní příjem po modernizaci funkčnější a technicky vyspělejší pracoviště, které zajistí rychlou péči o pacienty, uvedli to dnes na zahájení stavby. Zhotovitelem je společnost Mudicon s. r. o.
V chebské nemocnici začala přestavba urgentního příjmu, hotovo bude v červnu

V chebské nemocnici začala přestavba urgentního příjmu, hotovo bude v červnu

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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